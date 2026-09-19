Marmaris'te anma ve dayanışma: 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileriyle bir arada

Marmaris programının amacı ve kapsamı:

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyet, Muğla'nın Marmaris ilçesinde şehit aileleri ile gazilerle bir araya geldi. Turunç, yaptığı açıklamada derneğin her ay Türkiye'nin farklı illerinde ve uluslararası alanda toplantılar düzenlediğini, 15 Temmuz darbe girişimini ve milletin bu tepkiyi nasıl ortaya koyduğunu anlattıklarını belirtti. Turunç, "Dünyanın hangi ülkesinde yaşarsa yaşasın insanların dili, dini ve kültürü ne olursa olsun özgürce yaşama hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

Marmaris'in olaylardaki kritik rolü:

Turunç, Marmaris'in 15 Temmuz gecesi yaşananların merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece ilçede bulunduğunu hatırlattı. Turunç, Marmaris'in darbe girişimindeki önemine dikkat çekerek Cumhurbaşkanı'nın hedef alınmasının darbenin kritik adımlarından biri olduğunu fakat korunma, cesaret ve kararlı duruş sayesinde sürecin kontrol altına alındığını söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerle buluşma:

Program kapsamında Turunç ve heyeti, ilde yaşayan Eker, Demir, Dağdaş, Çetin ve Kaya ailelerini ziyaret etti. Heyet ayrıca Marmaris'te ikamet eden bir 15 Temmuz gazisini evinde ziyaret ederek yaşadığı sürece ilişkin bilgi aldı. Turunç, şehit aileleri ve gazilerle dayanışmayı sürdürdüklerini; gazilerin o gece gösterdikleri kahramanlık nedeniyle millet adına teşekkür ettiklerini ifade etti.

Şehit Muhammed Fazlı Demir'in eşi Fatmanur Demir de ziyarette konuştu: "Sefer bizimdir. Biz seferimizi yaptık, Rabbim de zaferi bize nasip etti. İnşallah bir daha 15 Temmuz yaşanmaz, kimsenin canı yanmaz." Ziyaretlere Muğla ve Marmaris'te görev yapan sosyal hizmet müdürleri de eşlik etti.

Derneğin çalışmalarının boyutu ve gelecek program:

15 Temmuz Derneği 2016'dan bu yana 65 ilde hatim ve dua programları düzenledi. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı etkinliklerde okunan 17 bin hatmin duası, 15 Temmuz'da şehit olan 253 kişinin ruhuna hediye edildi. Turunç, tecrübelerini paylaşarak diğer ülkelerdeki devlet ve milletlerin demokratik kazanımlarına nasıl sahip çıkabileceklerini anlattıklarını belirtti.

Derneğin bir sonraki programı 1-2 Ekim tarihlerinde Van'da gerçekleştirilecek. Turunç, bu tür ziyaretlerin şehit yakınları ve gazilerle doğrudan temas kurma, anma ve manevi destek sağlama açısından önem taşıdığını vurguladı.

15 TEMMUZ DERNEĞİ MARMARİS’TE ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BULUŞTU