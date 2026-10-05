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Marmaris'te butik kıyafetlerini ödeyince serbest kalan turist

Marmaris'te bir turist, çarşıdaki bir butikten aldığı mont ve pantolonu alkollü olduğunu söyleyip parasını ödeyince esnaf şikayetini geri çekti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Marmaris'te butik kıyafetlerini ödeyince serbest kalan turist

olayın gelişimi:

Marmaris çarşı merkezinde 04 Ekim 2026 günü bir butiğin dışındaki stanttan 1 mont ve 1 pantolonın eksildiğinin fark edilmesi üzerine iş yeri sahibinin ihbarı ile polis ekipleri harekete geçti. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerindeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yaptığı incelemede, hırsızlık şüphelisinin İngiliz vatandaşı olduğu tespit edildi ve arama çalışması başlatıldı.

emniyet işlemleri ve esnafın tepkisi:

Şüpheli kısa süre içinde yakalanarak karakola götürüldü. Emniyetteki ifadesinde, olay sırasında alkollü olduğunu ve hırsızlık kastı taşımadığını belirtti; yaşananların bir yanlışlık olduğunu savundu. Ardından şüpheli, alınan kıyafetlerin bedelini iş yerine ödeyince mağdur esnafın şikayetten vazgeçtiği kaydedildi. Bu gelişmenin ardından şüpheli, adli işlem yapılmaksızın serbest bırakıldı.

Olay, tatil beldesinde küçük çaplı suçların hızlı şekilde yerinde çözümlenebildiğini gösterirken, esnafın şikayetini geri çekmesi olayın hukuki seyrini doğrudan etkiledi. Yetkililer, benzer olaylarda güvenlik kamera kayıtlarının ve mağdur beyanlarının soruşturmada belirleyici olduğunu vurguladı.

MARMARİS ÇARŞI MERKEZİNDE BİR TURİST, STANTTAN 1 MONT VE 1 PANTOLONUN ÇALDI

MARMARİS ÇARŞI MERKEZİNDE BİR TURİST, STANTTAN 1 MONT VE 1 PANTOLONUN ÇALDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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