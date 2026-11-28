Kaza anı ve yaralananlar:

Muğla'nın Marmaris ilçesi Çetibeli Kontrol Noktası önünde meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı. Olayda araçlarda bulunan sürücü ve yolcular yaralanırken, sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Müdahale, trafik düzenlemesi ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Jandarma, güvenlik önlemleri alarak ulaşımı kontrollü şekilde tek şeritten sağladı; bu durum bölgedeki trafik akışında aksamalara yol açtı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve nedenleri belirlemek için soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, benzer noktaların güvenliği açısından sürücüleri dikkatli olmaya ve trafik işaretlerine uymaya çağırdı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamalar, tedavileri sürdükçe yetkililer tarafından paylaşılacak.

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİ ÇETİBELİ KONTROL NOKTASI ÖNÜNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İKİ ARAÇ ÇARPIŞIRKEN, ARAÇLARDA BULUNAN SÜRÜCÜ VE YOLCULAR YARALANDI.