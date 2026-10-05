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Marmaris'te çocuklar adım atarak sağlıklı yaşam çağrısı yaptı

Marmaris'te 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler Kaymakam Nurullah Kaya ile sağlıklı yaşam için yürüdü.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Emre Koç

Marmaris'te çocuklar adım atarak sağlıklı yaşam çağrısı yaptı

Marmaris'te yürüyüşle sağlıklı yaşam vurgusu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileriyle birlikte sağlıklı yaşam ve düzenli fiziksel aktivite mesajı verildi. Etkinlik, ilçede farkındalık oluşturmak amacıyla planlandı ve yürüyüşle tamamlandı.

etkinliğe katılanlar:

Yürüyüşe Marmaris Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi ile Beldibi Sıtkı Zaralı İlk ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecileri katıldı. Etkinlik sırasında Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya öğrencilerle birlikte yürüdü. Ayrıca İlçe Millî Eğitim Müdürü Serap Aksel ve İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce de etkinlikte yer aldı.

pankart mesajları ve amaç:

Öğrenciler yürüyüş boyunca taşıdıkları pankartlarla düzenli hareketin önemini öne çıkardı. Pankartlarda 'Sağlıklı yaşam hareketle başlar', 'Bugün birlikte yürüyoruz, sağlıklı büyüyoruz', 'Adım adım sağlıklı yarınlara' ve 'Sağlık için her yaşta yürüyün' gibi mesajlar yer aldı. Etkinliğin temel amacı, çocuklarda sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek ve günlük yaşamda fiziksel aktiviteyi teşvik etmekti.

Yürüyüş, birlikte atılan adımların sembolik ve eğitici etkisini ön plana çıkararak sona erdi. Organizasyon, katılımcı okul ve yetkililerin ortak katılımıyla farkındalığı artırmayı hedefleyen bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

MARMARİS’TE ÖĞRENCİLER SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜDÜ

MARMARİS’TE ÖĞRENCİLER SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜDÜ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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