Marmaris'te deniz kültürü tur operatörlerinin radarına girdi

etkinlik ve hedefleri:

Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, ikinci yılında da yoğun bir hazırlık süreciyle sahne alıyor. 2-4 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik, Marmaris’in denizle iç içe yaşamını, zengin deniz ürünleri kültürünü ve yöresel gastronomisini görünür kılmayı amaçlıyor. Marmaris Belediyesi koordinasyonunda yürütülen organizasyon, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen festivalin ardından daha geniş kitlelere ulaşma hedefini sürdürüyor.

festivalin odağı ve program yapısı:

Festival, deniz ürünleri, gastronomi ve yerel üreticileri odağına alarak ziyaretçilere üç gün boyunca dolu dolu bir program sunacak. Yerel lezzetlerin tanıtımı, üreticilerle buluşma ve Marmaris’in deniz kültürüne dair sergiler gibi çeşitli etkinliklerle kent hem yerli hem de gelen turistlerin ilgisini çekmeyi planlıyor. Organizasyonun kapsamı, bölgenin gastronomi turizmine katkı sağlama amacını taşıyor.

tur operatörlerinin programa dahil etmesinin etkisi:

Geçen yılın deneyimi üzerine bu yıl festival, Türkiye’nin önde gelen turizm markası tarafından tur programlarına dahil edildi. İstanbul ve Bursa çıkışlı turlarla katılımcılara festival döneminde Marmaris'i ziyaret etme imkânı sunulması, etkinliğin bilinirliğini ve ziyaretçi potansiyelini artırma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tur operatörlerinin desteği, festivale gelen katılımcı profili ve bölge turizmine sağlanacak canlılık açısından belirleyici olabilir.

Yerel ekonomi ve tanıtım açısından festivalin ikinci yılı, Marmaris’in turizm potansiyelini gastronomi ve deniz kültürüyle buluşturma hedefini güçlendiriyor. Organizasyonun başarısı, hem üreticilerin görünürlüğünü artıracak hem de Marmaris’in marka değerine katkı sağlayacak nitelikte görülüyor.

MARMARİS DENİZ ÜRÜNLERİ FESTİVALİ GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK