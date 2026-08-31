Dolar 48,2480 +0,04%
Euro 56,0655 +0,35%
Bist 14.364,11 -1,89%
Altın Gram 6.953,14 -1,05%
EUR/USD 1,1617 +0,26%
Brent Petrol 88,23 +2,45%
--°

Marmaris'te deniz kültürü tur operatörlerinin radarına girdi

Marmaris Deniz Ürünleri Festivali 2-4 Ekim 2026'da yapılacak; tur operatörlerinin programa almasıyla etkinliğin ziyaretçi potansiyeli ve bilinirliği artıyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Marmaris'te deniz kültürü tur operatörlerinin radarına girdi

etkinlik ve hedefleri:

Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, ikinci yılında da yoğun bir hazırlık süreciyle sahne alıyor. 2-4 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik, Marmaris’in denizle iç içe yaşamını, zengin deniz ürünleri kültürünü ve yöresel gastronomisini görünür kılmayı amaçlıyor. Marmaris Belediyesi koordinasyonunda yürütülen organizasyon, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen festivalin ardından daha geniş kitlelere ulaşma hedefini sürdürüyor.

festivalin odağı ve program yapısı:

Festival, deniz ürünleri, gastronomi ve yerel üreticileri odağına alarak ziyaretçilere üç gün boyunca dolu dolu bir program sunacak. Yerel lezzetlerin tanıtımı, üreticilerle buluşma ve Marmaris’in deniz kültürüne dair sergiler gibi çeşitli etkinliklerle kent hem yerli hem de gelen turistlerin ilgisini çekmeyi planlıyor. Organizasyonun kapsamı, bölgenin gastronomi turizmine katkı sağlama amacını taşıyor.

tur operatörlerinin programa dahil etmesinin etkisi:

Geçen yılın deneyimi üzerine bu yıl festival, Türkiye’nin önde gelen turizm markası tarafından tur programlarına dahil edildi. İstanbul ve Bursa çıkışlı turlarla katılımcılara festival döneminde Marmaris'i ziyaret etme imkânı sunulması, etkinliğin bilinirliğini ve ziyaretçi potansiyelini artırma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tur operatörlerinin desteği, festivale gelen katılımcı profili ve bölge turizmine sağlanacak canlılık açısından belirleyici olabilir.

Yerel ekonomi ve tanıtım açısından festivalin ikinci yılı, Marmaris’in turizm potansiyelini gastronomi ve deniz kültürüyle buluşturma hedefini güçlendiriyor. Organizasyonun başarısı, hem üreticilerin görünürlüğünü artıracak hem de Marmaris’in marka değerine katkı sağlayacak nitelikte görülüyor.

MARMARİS DENİZ ÜRÜNLERİ FESTİVALİ GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

MARMARİS DENİZ ÜRÜNLERİ FESTİVALİ GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ekonomide 24 çeyrektir süren büyüme: bakan Kacır rakamları paylaştı
images

Van’da kırtasiyelerde telaş: veliler erken alışverişi tercih ediyor
images

Enflasyonla mücadeleyi sürdürürken üretim ve yatırımı uygun finansmanla destekle...
images

Halk kartla binlerce aileye nefes: ağustosta 10 milyon lira destek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bişkek'te Putin Caparov'un ev sahipliğinde karşılandı

Akdeniz Mahallesi'ne yeni pazar alanı: erişim kolaylığı ve yoğunluk azaltma hedefleniyor

Kıyılarda yeni umut: Kastamonu balıkçıları sezona 'vira bismillah' dedi

Hanönü'nde tarlayı etkileyen örtü yangını ekip müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı