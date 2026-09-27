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Marmaris'te denizle buluşma: TCG Zıpkın halka açıldı

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Marmaris Cruise Port'ta halka açılan TCG Zıpkın, vatandaşlar ve gençlerin yoğun ilgisini çekti.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Emre Koç

Marmaris'te denizle buluşma: TCG Zıpkın halka açıldı

Marmaris'te TCG Zıpkın ziyaretçi kabul etti

27 Eylül Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında Marmaris Cruise Port'ta ziyarete açılan TCG Zıpkın, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gün boyunca açık kalan gemide denizcilik ve askeri hizmetlerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı ve ziyaretçilere geminin iç bölümleri tanıtıldı.

kaymakamın ziyareti ve bilgilendirme:

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Nurullah Kaya da TCG Zıpkın’ı ziyaret ederek gemi personelinin Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Gününü kutladı. Kaya, gemiyi gezerken yetkililerden geminin bölümleri, teknik özellikleri ve görevleri hakkında bilgi aldı; bu bilgiler ziyaretçilere de aktarıldı.

gençlerin ve vatandaşların ilgisi:

Ziyarette özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi; vatandaşlar hücumbotu yakından inceleme fırsatı buldu. Yetkililer, Türk Deniz Kuvvetleri’nin denizlerde yürüttüğü görev ve faaliyetler hakkında ziyaretçilere ayrıntılı açıklamalar yaptı ve geminin görev kapsamı anlatıldı.

TCG Zıpkın, planlandığı üzere bugün saat 17.00'ye kadar Marmaris Cruise Port’ta halkın ziyaretine açık olacak. Marmaris Kaymakamlığı, vatandaşları ve gençleri gemiyi ziyaret ederek Türk Deniz Kuvvetleri’nin faaliyetlerini yakından tanımaya davet etti.

TCG ZIPKIN MARMARİS’TE HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

TCG ZIPKIN MARMARİS’TE HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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