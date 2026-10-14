Marmaris'te ekipler sağanak sonrası teyakkuzda

Marmaris'te sahada kesintisiz müdahale

Marmaris Belediyesi ekipleri, ilçeyi etkisi altına alan sağanak yağışa karşı gece boyunca sahada kalarak hızlı müdahale gerçekleştirdi. Yağış öncesinde alınan önlemler ve anlık denetimler sayesinde olası su birikintileri, taşkın riski ve altyapı tıkanmalarının önüne geçilmeye çalışıldı.

önlemler sahada:

Belediye ekipleri yağıştan önce mazgal ve ızgaralarda temizlik ve açma çalışmaları yaptı; yağmur süresince de bu noktalarda düzenli kontrolleri sürdürdü. Suyun doğal akışını engelleyebilecek birikintilere müdahale edilirken, çökme ve ağaç devrilmesi gibi acil durumlar için ekipler hazır tutuldu. Müdahaleler, risk taşıyan noktalarda önceliklendirilerek yürütüldü.

sürekli denetim ve çağrı hattı:

Gece başlayan çalışmalar gündüze de taşındı; ilgili birimler koordine şekilde sahada görev yaptı ve olumsuzlukların etkisini en aza indirmek için aralıksız denetim sağlandı. Vatandaşların karşılaştığı sorunlar veya acil durum bildirimleri için 444 55 48 numaralı telefondan belediyeye ulaşabilecekleri duyuruldu.

Belediye yetkilileri, yağışın etkilerinin izlendiğini ve gerekli görülen yerlerde anında müdahale yapıldığını belirterek ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı. Halkın güvenliği ve altyapı zararlarının minimize edilmesi için çalışmaların gerektiği sürece devam edeceği ifade edildi.

MARMARİS’TE SAĞANAK SONRASI BELEDİYE EKİPLERİNDEN MÜDAHALE