Marmaris'te gece yarısı yaban domuzu kovalamacası

Marmaris'te gece yarısı görüntüleri:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden tatil için Marmaris'e giden dört avcı, gece saatlerinde beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Çamdibi Mahallesi'nde konakladıkları evin terasında dinlenirken cadde üzerinde dolaşan 5 yaban domuzu gören grup, kısa süre içinde olay yerine indi.

Olayın detayları:

Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Mehmet Özkan ile üç arkadaşı, saat 02.00 civarında caddede ilerleyen domuzları fark etti. Domuzlar avcıları görünce kaçmaya başladı; dört arkadaş bir süre onların peşinden koştu. Özkan, kaçan domuzların arkasından ayağındaki terlikleri fırlattığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sosyal medyada yankı:

Özkan, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı; video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Özkan yaşananları anlatırken, "Bazen sadece izlersin, elinden gelen bir şey yoktur. İzlemek de heyecan vericiydi" ifadelerini kullandı. Paylaşımdaki bu sözler ve terlik fırlatma anı izleyenlerin dikkatini çekti.

Olayta yaralanma veya zarar bildirimi yapılmadı; görüntüler daha çok şaşkınlık ve ilgi uyandırdı. Yerel halk ve sosyal medya kullanıcıları, gecenin bu beklenmedik misafirleri hakkında yorumlar paylaştı ve videoya yoğun ilgi gösterdi.

MARMARİS’TE GECE YARISI DOMUZ KOVALAMACASI! HİSARCIKLI AVCILAR TERLİKLERİ FIRLATTI