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Marmaris'te hurdayla estetik kuran uluslararası buluşma

Marmaris'te 7 ülkeden 11 sanatçının hurda metal ve plastikleri dönüştürdüğü 'Kıymetli Hurdalar' projesi, 20 Ekim'de Atatürk Meydanı'nda sergilenecek.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Marmaris'te hurdayla estetik kuran uluslararası buluşma

Marmaris'te hurda malzemeler sanat eserine dönüşüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uluslararası çağdaş sanat projesi Kıymetli Hurdalar / Valuable Scraps, atık metal ve plastikleri estetik bir dile çeviriyor. Etkinlik, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor ve eserler 20 Ekim Salı günü saat 17.00'de Atatürk Meydanı'nda açılacak.

Katılımcılar ve üretim alanı:

İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) bünyesindeki Tabularasa Transnational Art Platform tarafından organize edilen projeye Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Hindistan, İran, İtalya, Nijerya ve Rusya'dan toplam 11 sanatçı katılıyor. Sanatçılar, Marmaris’in doğası, denizi ve kent belleğinin izlerinden yola çıkarak kullanım ömrünü tamamlamış metal ve plastik parçaları özgün formlara dönüştürüyor. Üretim süreci 10 Ekim'de Hisarönü Asparan mevkinde başladı ve ziyaretçiler bu çalışmaları yerinde izleyebiliyor.

Çevresel bilinç ve kültürlerarası diyalog:

Proje, yalnızca atıkları sanat malzemesine çevirmekle kalmıyor; farklı kültürlerden gelen sanatçıları aynı üretim alanında buluşturarak kültürlerarası iletişimi de güçlendiriyor. Organizasyon, Marmaris'in kültür ve sanat yaşamına uluslararası bir katkı sunmayı hedefliyor ve kent halkına sanatın geri dönüşümle buluştuğu anlara tanıklık etme fırsatı veriyor.

Projenin yerel destekçileri ve organizatörler, etkinliğin çevresel farkındalığı artırmasının yanı sıra yaratıcı geri dönüşüm pratiklerini görünür kılacağını vurguluyor. Sergi, üretimden sergilemeye uzanan süreçle atık malzemelerin yeni değerler üretebileceğini gösteriyor.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise proje hakkındaki değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Sıfır atık ve geri dönüşüm, yalnızca çevremizi temiz tutmakla ilgili değil, gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağımızla da ilgili. Atık olarak gördüğümüz malzemelerin sanat eserlerine dönüşmesi, kaynaklarımızı daha bilinçli kullanmanın ve farklı bir bakış açısı geliştirmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Sürdürülebilir bir gelecek için hepimizin sorumluluk alması gerekiyor. Sanatın çevre bilincini güçlendiren bu yönünü Marmaris’te uluslararası bir projeyle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz".

Sergi, kent sakinleri ve turistler için ücretsiz erişime açık olup, hem estetik hem de eko-eğitici bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler, eserler aracılığıyla hurdanın nasıl yeniden anlamlandırıldığına tanıklık ederken sürdürülebilirlik tartışmalarına görsel bir katkı sağlanmış olacak.

MARMARİS’TE HURDA MALZEMELER, ESERE DÖNÜŞÜYOR

MARMARİS’TE HURDA MALZEMELER, ESERE DÖNÜŞÜYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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