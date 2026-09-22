Marmaris'te kırsal ve merkezde 16 parkta kapsamlı yenileme

Marmaris'te park yenileme çalışmaları:

Marmaris Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan toplam 16 parkta yenileme ve düzenleme çalışması yürütecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların daha güvenli, modern ve nitelikli alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla uygulamaları başlattı.

Hedef: güvenli oyun alanları ve iyileştirilmiş görünüm:

Yapılacak çalışmalar kapsamında parklara yeni nesil oyun grupları kazandırılacak, oyun alanlarının zeminleri özel dökme kauçuk uygulamasıyla yenilenecek. Bunun yanı sıra peyzaj düzenlemeleri, bakım ve genel iyileştirme çalışmaları da program dahilinde yapılacak. Belediye ekipleri, bu müdahalelerle parkların kullanım kalitesini artırmayı ve güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Hangi parklar yenileniyor:

Planlanan yenileme ve düzenleme çalışmaları Turgut Parkı, Orhaniye Parkı, Halil Türkmen Parkı, Çıkıkçı Kemal Parkı, 194 Sokak Parkı, Abdullah Arslan Parkı, Mola Kent Parkı, Aksaz Parkı, Bayır Parkı, Türkmenistan Parkı, 12. Sokak Parkı, 91 Sokak Parkı, Acı İncir Parkı, Beldibi Pazar Yeri Parkı, Gemili Park ve Hacı Hüseyin Kaya Parkı'nı kapsıyor. Çalışmalar hem merkezde hem kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak yürütülecek.

Belediye yetkilileri, projelerin tamamlanmasının ardından parkların hem çocuklar hem yetişkinler için daha güvenli, kullanışlı ve estetik alanlara dönüşeceğini belirtiyor.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE PARKLAR ELDEN GEÇİYOR. MARMARİS BELEDİYESİ, MERKEZ VE KIRSAL MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 16 PARKTA YENİLEME VE DÜZENLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRECEK.