Marmaris'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün ardından eski başkana ev hapsi

kaza ve ilk müdahale:

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi Mezargediği mevkiinde, dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada 48 VP 111 plakalı otomobil ile 48 ST 576 plakalı motosiklet çarpıştı. Otomobili kullananın önceki dönem Armutalan Belediye Başkanı İsmet Çakıroğlu (75), motosikleti sürenin ise Edison Özdemir (60) olduğu bildirildi.

Kazada ağır yaralanan Özdemir için ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Özdemir ambulansla hastaneye kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

adli süreç ve soruşturma:

Kazanın ardından İsmet Çakıroğlu gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çakıroğlu, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi ve mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak ev hapsi şeklinde serbest bırakılmasına karar verildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü, kazanın nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi. Ayrıca, hayatını kaybeden Edison Özdemir'in cenaze programına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Gelişmeler, resmi soruşturma ve adli süreç ilerledikçe yetkili mercilerce paylaşılmaya devam edecek.

(KAZAYA AİT ARŞİV FOTO) - MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE OTOMOBİLİYLE MOTOSİKLETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜMLÜ KAZANIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINAN ESKİ ARMUTALAN BELEDİYE BAŞKANI İSMET ÇAKIROĞLU, EV HAPSİ ŞEKLİNDEKİ ADLİ KONTROL TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILDI.