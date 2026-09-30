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Marmaris'te okul güvenliği ilçe gündemine taşındı

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında yapılan toplantıda okulların güvenliği öncelikli olmak üzere ilçe genelindeki güvenlik uygulamaları ve tedbirler görüşüldü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Marmaris'te okul güvenliği ilçe gündemine taşındı

Marmaris'te asayiş ve okul güvenliği toplantısı

Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, başta okullar olmak üzere ilçe genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları ve alınması gereken tedbirler ele alındı.

katılımcılar ve toplantı yapısı:

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yalçın ve Sahil Güvenlik 310 Bot Komutanı Sahil Güvenlik Üsteğmen İbrahim İşit katıldı. Katılımcılar ilçedeki mevcut asayiş faaliyetlerini ve uygulamaları değerlendirdi.

gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda okulların güvenliği öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Mevcut uygulamalar gözden geçirilerek ilçe genelinde alınması gereken tedbirler görüşüldü ve izleme ile koordinasyon ihtiyacına dikkat çekildi.

Yetkililer, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda takip edilecek hususların tespit edilmesinin önemine vurgu yaptı; ilçe genelinde güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edileceği belirtildi.

MARMARİS’TE OKUL GÜVENLİĞİ VE ASAYİŞ TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

MARMARİS’TE OKUL GÜVENLİĞİ VE ASAYİŞ TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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