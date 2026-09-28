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Marmaris'te palmiye rüzgarı eşliğinde El Salvador melodileri

El Salvador’un OPUS 503 üçlüsü, 'Palmiye ve Çiçekler Diyarı El Salvador' turnesi kapsamında Marmaris Yat Limanı'nda iki saat konser verdi ve Türk sanatçılarla buluştu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Marmaris'te palmiye rüzgarı eşliğinde El Salvador melodileri

Marmaris'te El Salvador müziği yankılandı

El Salvador’un dünyaca tanınan pop-lirik vokal üçlüsü OPUS 503, "Palmiye ve Çiçekler Diyarı El Salvador" adlı uluslararası turne kapsamında Marmaris Yat Limanı mendirek alanında sahne aldı. Ankara ve İstanbul’un ardından düzenlenen konser, çok sayıda davetli ve müzikseverin katılımıyla gerçekleşti.

konser ve organizasyon:

Marmaris Belediyesi ile El Salvador Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliği Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve El Salvador Ankara Büyükelçisi Eduardo Garcia da izledi. Başkan Ünlü, konser öncesi yaptığı konuşmada Marmaris’in farklı kültürleri buluşturan bir kent olduğuna vurgu yaparak, bu tür kültür ve sanat etkinliklerinin kent yaşamını zenginleştirdiğini belirtti.

Organizatörler, etkinliği Marmaris Yat Limanı'nda düzenleyerek hem kentin denizle kurduğu görsel bağı hem de açık hava konserlerinin dinamik atmosferini ön plana çıkardı. Konsere katılanlar, sahildeki akustiğin ve latin ezgilerinin yarattığı atmosferi övgüyle karşıladı.

müzikal repertuar ve kültürlerarası buluşma:

Yaklaşık iki saat süren konserde José Guerrero, Mauro Iglesias ve Esa Osoriodan oluşan OPUS 503, pop ve klasik müziği harmanlayan repertuvarıyla izleyicilere farklı bir dinleti sundu. Grup, El Salvador’un zengin müzik mirasını taşıyan eserlerin yanı sıra uluslararası dinleyiciye hitap eden düzenlemeler de seslendirdi.

Konserin dikkat çeken anlarından biri, Türk müziğinin sevilen eserlerinden 'Üsküdar’a Gider İken'in OPUS 503 tarafından yorumlanması oldu. Bu sırada Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevinin müzik eğitmenleri enstrümanlarıyla gruba eşlik ederek gecenin kültürlerarası karakterini pekiştirdi.

Etkinlik, iki ülke sanatçılarının aynı sahneyi paylaşmasının ötesinde, yerel halk ile uluslararası sanatçıların doğrudan etkileşime geçtiği bir platform sundu. Katılımcılar konserin sonunda hem müzikal zenginlik hem de dostluk mesajı taşıdığını ifade etti.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, bu tür uluslararası etkinliklerin kent kimliğini güçlendirdiğini ve önümüzdeki dönem benzer projelere devam edileceğini duyurdu. OPUS 503 ise turnenin diğer durağı için şehirden uğurlandı.

EL SALVADOR’UN MÜZİĞİ MARMARİS’TE YANKILANDI

EL SALVADOR’UN MÜZİĞİ MARMARİS’TE YANKILANDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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