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Marmaris'te sahte TAPDK bandrolüyle işleyen kaçak tütün imalathanesi ortaya çıkarıldı

Marmaris'te düzenlenen operasyonda 91 bin 860 sahte TAPDK bandrolü, makineler ve çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 19:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Marmaris'te sahte TAPDK bandrolüyle işleyen kaçak tütün imalathanesi ortaya çıkarıldı

Operasyonun koordinasyonu ve yapılan müdahale:

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen eş zamanlı operasyon kapsamında, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Marmaris'te iki kaçak imalathaneye müdahale etti. Yapılan aramalarda hem üretimde kullanılan ekipmanlar hem de piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

ele geçirilen ürün ve ekipmanlar:

Aramalarda özellikle bandrol ve ambalajlama üzerine yoğunlaşan ekipler tarafından 11 bin 348 adet mükerrer bandrollü tütün paketi, 25 bin 202 adet boş tütün ambalajı ile 91 bin 860 adet sahte TAPDK bandrolü bulundu. Ayrıca 28 bin 295 adet tütün etiketi, 9 bin dal bandrolsüz boş makaron, 885 kilogram kıyılmış tütün, 77 adet gümrük kaçağı sigara ve 6 adet 50 gramlık gümrük kaçağı puro tütünü ele geçirildi. Operasyonda barkod ve seri numarası basımında kullanılan lazer makinesi, ambalaj vakumlama makinesi ve tütün ambalaj makinesi gibi üretim araçlarına da el konuldu.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülecek olup ele geçirilen sahte bandroller ve üretim ekipmanları delil olarak dosyaya eklendi.

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNDE, KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ ÜRETİMİ YAPILDIĞI BELİRLENEN 2 DEPO...

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNDE, KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ ÜRETİMİ YAPILDIĞI BELİRLENEN 2 DEPO VE İŞ YERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN İLE ÜRETİMDE KULLANILAN MAKİNE ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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