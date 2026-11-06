Marmaris'te sanatla anılacak 10 kasım programı

Marmaris'te 10 kasım anma programı:

Marmaris Belediyesi öncülüğünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü vesilesiyle özel bir anma programı düzenleniyor. Etkinlikler 10 Kasım Salı günü Marmaris Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek.

etkinlik takvimi:

Program, akşam saatlerinde sanat ve belgesel unsurlarını bir araya getirerek Atatürk'ün hatırasını çeşitli yönleriyle yaşatmayı amaçlıyor. Açılış saat 18.00'de, fotoğraf sergisi 'Atatürk’ün Son Yolculuğu' ile yapılacak; bu sergi Atatürk'ün anısını görsel anlatımlarla öne çıkaracak.

Serginin ardından saat 18.30'da sahnelenecek 'Atatürk’ü Anlamak' başlıklı müzik ve tiyatro gösterisi, O'nun yaşamı ve düşüncelerine sanatsal bir okuma getirecek. Program, saat 19.30'da planlanan 'Atatürk’ün Sevdiği Yemekler' sunumuyla sona erecek.

sanatla anma ve kültürel yaklaşım:

Etkinlikler, Atatürk'ün anısını sadece sözle anmanın ötesine taşıyarak fotoğraf, müzik, tiyatro ve mutfak kültürü aracılığıyla farklı duygusal ve düşünsel boyutları buluşturmayı hedefliyor. Katılımcılar, sergi ve sahne gösterileriyle Cumhuriyet mirasını ve Atatürk'ün izlerini çok yönlü bir biçimde deneyimleme fırsatı bulacak.

Program duyurusu, Marmaris Belediyesi tarafından yapıldı; etkinlikler halka açıktır ve Atatürk'ün yaşamı ile düşüncelerine saygı göstererek anma amaçlı gerçekleştirilecektir.

MARMARİS’TE 10 KASIM’A ÖZEL ANMA PROGRAMI