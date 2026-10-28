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Marmaris'te TCG I. İnönü ve TCSG-310 29 Ekim'de halka açılıyor

TCG I. İnönü denizaltısı ve TCSG-310 sahil güvenlik botu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaris'te iki farklı noktada vatandaşları ağırlayacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 18:31

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Marmaris'te TCG I. İnönü ve TCSG-310 29 Ekim'de halka açılıyor

etkinlik kapsamı ve amaç:

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Denizaltı Filosu Komutanlığına bağlı TCG I. İnönü (S-360) ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-310 botu Marmaris'te vatandaşların ziyaretine açılacak. Etkinlik, deniz kuvvetleri ile sahil güvenlik unsurlarını halka daha yakın gösterme ve gençlerin denizcilik konusunda bilgilendirilmesini amaçlıyor.

ziyaret noktaları ve saatler:

TCG I. İnönü (S-360) denizaltısı, Marmaris Cruise Port Limanı'nda ziyaretçilerini kabul edecek. Ziyaretler 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. TCSG-310 sahil güvenlik botu ise Marmaris Belediye İskelesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında halka açık olacak.

katılım ve davet:

Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki ziyaretlere, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi. Ziyaretçilere gemi ve bot hakkında genel bilgi sağlanması, görev ve faaliyetlere ilişkin temel bilgilendirmenin yapılması planlanıyor. Vatandaşlar belirtilen saatler içinde söz konusu iki ayrı noktayı ziyaret ederek deniz araçlarını yerinde görme imkanı bulacaklar.

MARMARİS’TE 29 EKİM’DE DENİZALTI VE SAHİL GÜVENLİK BOTU ZİYARETE AÇILIYOR

MARMARİS’TE 29 EKİM’DE DENİZALTI VE SAHİL GÜVENLİK BOTU ZİYARETE AÇILIYOR

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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