Marmaris’te toprak yolda kayan araçtan inerken uçuruma yuvarlanan sürücü kurtarıldı

olay yeri ve gelişmeler:

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde, Uydu Kent Sitesi karşısındaki toprak yolda seyreden bir araç kayarak çukura düştü. Araçta bulunan iki kişiden biri aracın dışına çıkarak yola çıktı; sürücü ise araçtan inmeye çalıştığı sırada uçuruma yuvarlandı.

Olay çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yetkililere bildirildi ve bölgeye hızlıca müdahale ekipleri sevk edildi.

kurtarma çalışmaları ve ekipler:

Bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri intikal etti. AFAD çağrısı üzerine harekete geçen SAR Muğla Temsilciliği takımı da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Çalışmalar AFAD koordinasyonunda yürütüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle uçuruma yuvarlanan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli bir alana taşındı ve ambulanstaki sağlık görevlilerine teslim edildi. Kurtarılan sürücünün sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgi yetkililer tarafından paylaşılmadı.

Olayla ilgili inceleme ve güvenlik tedbirlerinin sürdüğü, bölgedeki toprak yol koşullarının kazaya zemin hazırladığı değerlendiriliyor.

MARMARİS’TE ARAÇTAN ÇIKARKEN UÇURUMA YUVARLANDI