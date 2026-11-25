Marmaris'te kadına yönelik şiddete karşı turuncu dayanışma

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Marmaris'te düzenlenen etkinlikler, toplumsal farkındalığı artırmayı hedefledi. Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle motorlu konvoy ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Konvoy ve görünürlük çalışması:

Etkinlikte motosiklet sürücüleri araçlarına kadına yönelik şiddetin simgesi olan turuncu balonlar takarak ilçe genelinde konvoy oluşturdu. Sürücüler, sokaklarda ve kamusal alanlarda dikkat çekerek toplumda duyarlılık çağrısı yaptı; eylem, şiddete karşı ortak tutumun görünür kılınmasını sağladı.

Bilgilendirme ve dağıtımlar:

19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan stantta Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara kadına yönelik şiddetin önlenmesi hakkında bilgi verdi ve broşür dağıttı. Ayrıca personel, "Dünyanın incisi Marmaris" metaforundan yola çıkarak hazırlanan turuncu incilerden anahtarlıkları bilgilendirme materyalleriyle birlikte kadınlara ulaştırdı.

Etkinlik boyunca Kadına El Kalkamaz ve Kadına Karşı Şiddete Sıfır Tolerans mesajları öne çıkarıldı; organizatörler, şiddetle mücadelenin yalnızca bir güne özgü bir etkinlik değil, yıl boyunca sürdürülmesi gereken bir görev olduğunun altını çizdi.

MARMARİS’TE KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI TURUNCU DAYANIŞMA