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Marmaris'te yağmurun gölgesinde 29 Ekim töreni çadırlarda gerçekleştirildi

Marmaris'te 29 Ekim çelenk sunma töreni sağanak nedeniyle kaymakamlık ve belediyenin çadırlarında yapıldı; yarınki kutlama salona alındı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Emre Koç

Marmaris'te yağmurun gölgesinde 29 Ekim töreni çadırlarda gerçekleştirildi

tören sağanak altında çadırlarda gerçekleştirildi:

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni, yoğun yağış nedeniyle Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi tarafından kurulan çadırlarda gerçekleştirildi.

Törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanos, İlçe Jandarma Komutanı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü, rütbeli askerî personel, okullar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu.

Tören, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sonlandırıldı.

29 Ekim programı için yer değişikliği açıklandı:

Yetkililer, yağışlı hava nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının uygulama bölümünün Beldibi Çok Amaçlı Salonunda düzenleneceğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmeye göre program yarın salonda devam edecek.

Çadırlarda gerçekleştirilen törende katılımcıların yağışa rağmen törene yoğun ilgi gösterdiği gözlendi ve protokol, planlanan program akışını koşullara göre sürdürdü.

MARMARİS’TE CUMHURİYET BAYRAMI ÇELENK SUNMA TÖRENİ SAĞANAK ALTINDA YAPILDI

MARMARİS’TE CUMHURİYET BAYRAMI ÇELENK SUNMA TÖRENİ SAĞANAK ALTINDA YAPILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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