Marmaris'te yeme içme işletmelerine hijyen ve belge denetimi devam ediyor

denetimlerin amacı ve kapsamı:

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını gözetmek amacıyla ilçe genelindeki restoran, kafe ve diğer yeme içme işletmelerinde düzenli denetimler yürütüyor. Kontrollerin temel hedefi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamaktır.

Denetimler sırasında ekipler, işletmelerin hijyen şartlarını, ürünlerin son kullanma tarihlerini, onaylı fiyat tarifelerinin görünür şekilde bulundurulup bulundurulmadığını ve ilgili resmi belgeleri titizlikle inceliyor.

bulgular ve uygulanan işlemler:

Zabıta ekipleri ilçe genelinde toplam 56 işletmede kontroller gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde çeşitli eksiklikler tespit edilen 16 işletmeye ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı. Uygulanan işlemler işletmelerde tespit edilen eksikliğin niteliğine göre belirlendi.

denetimlerin sürekliliği ve belediye açıklaması:

Marmaris Belediyesi yetkilileri, halk sağlığının korunması, tüketici haklarının gözetilmesi ve işletmelerin yasal mevzuata uygun faaliyet göstermesinin sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde düzenli ve kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtti. Vatandaşların güvenli gıda tüketimi için yapılan kontrollerin süreceği vurgulandı.

İşletme sahiplerine yöneltilen temel mesaj, hijyen ve belge düzeninin sürekli sağlanması yönünde oldu; belediye yetkilileri gerektiğinde ilave eğitim ve bilgilendirme çalışmaları da yapılacağını açıkladı.

MARMARİS’TE GIDA DENETİMİ