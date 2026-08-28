Marmaris'te zafer coşkusuna gemi ziyareti: TCSG-904 kapılarını açıyor

TCSG-904 Marmaris'te halkın ziyaretine açılıyor

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-904, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların incelemesine açılacak. Geminin sergilenmesi, Marmaris'te yapılacak kutlamalarla eş zamanlı olarak vatandaşlara deniz güvenliğini yakından görme imkânı sunacak.

Program ve ziyaret saati:

Etkinlik, 30 Ağustos 2026 Pazar günü Marmaris Belediye İskelesi'nde gerçekleştirilecek. Ziyaret saatleri 09.00-17.00 olarak ilan edildi; bu saatler arasında vatandaşlar gemiye giriş yaparak görev ve donanımı yerinde gözlemleyebilecek.

Katılım ve davet:

Marmaris Kaymakamlığı tüm vatandaşları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine uygun şekilde düzenlenecek ziyarete davet etti. Ziyaret, Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmetlerinin tanıtılması ve toplumla yakın temas kurulması amacıyla planlandı.

Vatandaşlar, belirtilen tarihte ve saatte Marmaris İskelesi'ne gelerek TCSG-904'ü yakından görme ve hakkında bilgi alma fırsatı bulacaklar. Organizasyon ile ilgili ek duyurular yerel yetkililerce duyurulacaktır.

TCSG-904, 30 AĞUSTOS’TA MARMARİS’TE HALKIN ZİYARETİNE AÇILACAK