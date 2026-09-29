Marmaris'ten sahneye: obalı Emine ile ovalı Hasan'ın hikâyesi

mabet'in muğla şenliğindeki temsilinde:

Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET) ve Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinin toplu çalışması olan Böyledir Bizim Sevdamız, 33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında izleyiciyle buluştu. Oyunun gösterimi Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu'nda gerçekleşti ve salonu dolduran tiyatroseverlere duygusal bir akış sundu.

Yaklaşık 50 kişilik geniş bir kadronun yer aldığı yapım, canlı müzik ve koreografiyle tiyatro performansını birleştirerek sahnede zengin ve ritmik bir anlatım oluşturdu. Sahne düzeni, müzik seçimi ve danslı geçişler izleyicinin yoğun ilgisini çekti; ekip, Marmaris sınırlarını aşan bir temsil deneyimi yaşattı.

oyunun kaynağı ve sahne yorumu:

Oyun, Türk edebiyatının tanınmış eserlerinden Sabahattin Ali'nin Hasan Boğuldu adlı çalışmasından uyarlanmış olup, Kaz Dağları'nda kavuşamayan obalı Emine ile ovalı Hasan'ın hüzünlü aşkını merkezine alıyor. Anlatım, türküler ve canlı müzikle örülerek duygusal yoğunluğu artırıldı; dans öğeleri ise karakterlerin iç dünyasını ve mekânla kurdukları ilişkiyi görselleştirdi.

gösteri sonrası tebrik ve plaket töreni:

Temsil kapsamında Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Tahça da oyunu takip etti. Gösteri sonunda Mehmet Tahça, sahneye katkılarından dolayı Marmaris Belediye Tiyatrosu yönetmeni Cengiz Sezgin'e plaket takdim etti. Plaket töreni, ekibin emeğinin ve festival kapsamındaki katkılarının resmi bir takdiri olarak değerlendirildi.

Genel olarak MABET'in bu sahnelemesi, yerel kursiyerlerin profesyonel bir çatı altında bir araya geldiğinde nasıl etkileyici bir iş çıkarabildiğini gösterdi ve Marmaris kültür hayatının bölgesel platformlarda temsilini güçlendirdi.

MARMARİS’TE TİYATRO GÖSTERİSİ İZLEYİCİLER İLE BULUŞTU