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masak raporu ortaya koydu: 2012-2026 arasında 135 milyon TL'lik işlem hacmi

MASAK raporu, MHK soruşturmasında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un 2012-2026 arasında 5.978 işlemle toplam 135 milyon TL'lik işlem hacmi tespit etti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

masak raporu ortaya koydu: 2012-2026 arasında 135 milyon TL'lik işlem hacmi

MASAK raporu: işlem hacmi ve temel bulgular

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında hazırlanan 30 Eylül 2026 tarihli MASAK inceleme tutanağı, 2012-2026 dönemine ilişkin mali hareketleri ayrıntılı biçimde ortaya koydu. Raporda, ilgili dönemde toplam 5.978 işlem gerçekleştirildiği; işlem hacminin ise 135 milyon TL olarak hesaplandığı belirtildi.

MASAK tutanağına göre hesaplardan toplam 72,1 milyon TL çıkış, hesaplara ise toplam 62,5 milyon TL giriş kaydedildi. Rapor, dönemsel dağılıma ve hareketlerin yoğunlaştığı yıllara dair somut rakamlar içeriyor.

hesap hareketlerinin zaman içindeki değişimi:

Tutanağın değerlendirmesinde, Kol’un hesap hareketlerinin 2020 yılından sonra belirgin şekilde arttığına vurgu yapıldı. Bu artışın hızı özellikle 2024-2026 döneminde yükseldi. Raporun yıllık dökümünde 2026 yılı için hesaplara yaklaşık 22,3 milyon TL giriş, hesaplardan ise yaklaşık 40,8 milyon TL çıkış gösterildi.

soruşturmanın seyri ve adli süreç:

MHK soruşturması kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Kol hakkında yürütülen soruşturma, mali tespitler doğrultusunda çok yönlü şekilde sürdürülüyor. MASAK inceleme tutanağı, soruşturma makamlarının değerlendirmesine ışık tutan resmi bir belge niteliğinde.

Raporda yer alan sayısal bulgular, soruşturmanın önümüzdeki aşamalarında mali hareketlerin detaylı incelemesinin devam edeceğine işaret ediyor. Yetkili mercilerin ve savcılığın elde edilen verileri adli süreçte nasıl değerlendireceği, soruşturmanın seyrini belirleyecek.

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Yasin Kol'la ilgili MASAK raporu ortaya çıktı: 14 yılda 135 milyon TL'lik işlem hacmi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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