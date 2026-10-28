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MASKİ kent genelinde yağış riskine karşı altyapı seferberliği

MASKİ, Malatya genelinde Battalgazi ve Yeşilyurt başta olmak üzere mazgalların temizliği, yağmursuyu hattı ve bakım çalışmalarıyla taşkın riskini azaltıyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Aslı Han

MASKİ kent genelinde yağış riskine karşı altyapı seferberliği

MASKİ'nin yağış öncesi altyapı çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlar öncesinde kent genelinde taşkın ve su baskını riskini azaltmak için kapsamlı temizlik ve altyapı çalışmaları yürütüyor. Ekipler, öncelikli noktaları belirleyerek kısa vadeli ve kalıcı müdahaleleri aynı anda sürdürüyor.

yapılan çalışmalar:

MASKİ ekipleri, Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi Çarşı Merkezinde mazgal ve kanal temizliği yaparken, Yeşilyurt ilçesi Bentbaşı Mahallesinde yağmursuyu hattı döşeme ve onarım çalışmalarına devam ediyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde yeni yağmursuyu hattı ve mazgal yapımı gerçekleştiriliyor; mevcut mazgalların temizlik, bakım ve onarım işlemleri düzenli olarak yapılıyor.

hedef ve devam eden işler:

Çalışmaların amacı, yağış sularının güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlamak ve taşkın ile su baskını riskini en aza indirmek. MASKİ, kent genelinde altyapı sistemlerinin verimli çalışmasını sağlamak için ekip yoğunluğunu artırdı ve belirlenen öncelikli güzergâhlarda düzenli kontroller gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yetkililer, vatandaşları tıkanıklık veya hasar bildirimleri için ilgili hattı kullanmaya çağırırken, sahadaki çalışmaların koordineli şekilde sürdüğünü ve yağış döneminde olası olumsuzlukların azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

MASKİ’DEN YAĞIŞ ÖNCESİ ALTYAPI TEDBİRİ

MASKİ’DEN YAĞIŞ ÖNCESİ ALTYAPI TEDBİRİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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