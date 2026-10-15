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MASKİ'den yağışlara karşı kesintisiz hazırlık

MASKİ ekipleri yağış öncesi, sırasında ve sonrasında yağmursuyu hattı ile mazgal çalışmalarını 7/24 yürüterek su baskını riskini azaltıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:21

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Aslı Han

MASKİ'den yağışlara karşı kesintisiz hazırlık

MASKİ kent genelinde yağış önlemlerini yoğunlaştırdı

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşullarına karşı altyapıyı güçlendirmek ve su baskınlarını önlemek amacıyla kent genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüyor. İhtiyaç duyulan noktalarda yeni yağmursuyu hattı ve mazgal yapımları gerçekleştiriliyor; mevcut mazgalların temizlik, bakım ve onarım işlemleri düzenli olarak yapılıyor.

Çalışmaların kapsamı ve hedefleri:

Çalışmaların temel hedefi, yağış sularının güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlayarak günlük yaşamı aksatabilecek su baskını risklerini en aza indirmek. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, altyapının işlevselliğini korumak için öncelikli bölgelerde hat döşeme, mazgal montajı ve tıkanıklıkların açılması gibi uygulamalar yapıyor.

Sahada müdahale ve süreklilik:

Ekipler yağış öncesinde riskli alanlarda hazırlık yapıyor; yağış sırasında ve sonrasında ise temizleme ve onarım çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Bu yaklaşım, ani yağışlarda hızlı müdahale ve tahliye imkânı sağlayarak olası hasarları azaltmayı amaçlıyor.

MASKİ'nin düzenli bakım faaliyetleri, altyapı sistemlerinin verimli çalışmasına katkı sunuyor ve yağışların etkilerini hafifletiyor. Belediye yetkilileri, çalışmaların planlı ve sürekli olmasının taşkın riskini azaltmada belirleyici olduğunu vurguluyor.

MASKİ’DEN YAĞIŞLARA KARŞI ÖNLEM

MASKİ’DEN YAĞIŞLARA KARŞI ÖNLEM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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