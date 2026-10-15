matbaa kapılarını sokak kedilerine açtı

Matbaa sıcak bir sığınak sağladı:

Soğuyan havaların etkisini hissettirdiği Batman'da faaliyet gösteren bir matbaa, sokak kedilerine kapılarını açtı. İşletme sahibi Ercan Arslan ile çalışanlar, kedilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak onlara sıcak bir ortam sağlıyor.

Günlük yaşam ve işyeri düzeni:

Matbaanın farklı noktalarında özgürce dolaşan kediler, masaların üzerinde, sehpaların altında ve kapı önünde zaman geçiriyor. Çalışanlarla birlikte geçen günler, hem iş ortamına canlılık katıyor hem de müşterilere beklenmedik, samimi anlar sunuyor. İşletmede iki kedi doğum yaptı ve dünyaya gelen yavrular kısa sürede matbaanın neşesi haline geldi.

Çalışanların ve vatandaşların rolü:

İşletme çalışanı Bilal Ayaz, soğuk havalarda sokak hayvanlarının barınma ve beslenme konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Ayaz, imkanlar ölçüsünde yapılacak desteklerin sokak hayvanlarının korunmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Bu örnek uygulama, küçük işletmelerin ve bireylerin soğuk mevsimde sokak hayvanlarına nasıl somut destek verebileceğine dair bir model oluşturuyor. Matbaanın kapılarını açması, hem kent yaşamında dayanışma görüntüsü oluşturdu hem de sokak kedilerinin gündelik yaşamına sürdürülebilir bir çözüm sundu.

SOĞUK HAVALARIN ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADIĞI BATMAN’DA BİR MATBAA İŞLETMESİ, SOKAK KEDİLERİNE YUVA OLDU.