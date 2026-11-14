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Matematiğin ölçüsünü değiştirecek yol haritası yayımlandı

Düzce Üniversitesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün raporu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde matematikte ölçme-değerlendirme önerileri sunuyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Matematiğin ölçüsünü değiştirecek yol haritası yayımlandı

çalıştay raporunun özeti:

Düzce Üniversitesi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen çalıştayın raporu yayımlandı. Rapor, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda matematikte ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin görüş ve önerileri derliyor ve Fen Edebiyat Fakültesi’nin web sayfasında erişime sunuldu.

yönetim ve katılımcılar:

Program, Doç. Dr. Duygu Arabacı başkanlığında yürütüldü. Çalıştaya öğretmenler ve akademisyenler katıldı; Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan davetli konuşmacı olarak yer aldı ve iki atölye çalışmasını yönetti. Katılımcılar sınıf uygulamaları üzerindeki deneyimlerini paylaşarak değerlendirme uygulamalarını tartıştı.

atölye çalışmaları ve odak noktaları:

Çalıştayda yedi masada yürütülen atölye oturumlarında, ölçme ve değerlendirme yalnızca sonuca değil sürece odaklanacak şekilde ele alındı. Katılımcılar, öğrenci çözümleri üzerinden matematiksel düşünme süreçlerini anlama, geri bildirim geliştirme ve öğrencilerin çözüm yolları ve gerekçelerini dikkate alan değerlendirme modelleri üzerinde durdu. İlk atölyede öğrenci cevapları üzerinden düşünme süreçlerini yorumlama ve etkili geri bildirim teknikleri işlendi; ikinci atölyede ise rutin matematik problemlerin temelli olarak yeniden düzenlenmesi, öğrenme çıktıları ve becerilerle ilişkilendirilmesi tartışıldı.

Rapor, atölyelerde ortaya konan görüşler ile sınıf uygulamalarına yönelik somut önerileri bir araya getiriyor. Çalıştay çıktıları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli perspektifiyle matematik eğitiminde ölçme-değerlendirme uygulamalarının yeniden yapılandırılmasına yönelik yol haritası niteliğinde sunuldu.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN ÇALIŞTAYDA, TÜRKİYE...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN ÇALIŞTAYDA, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA MATEMATİKTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ ELE ALINDI. ÖĞRETMEN VE AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞLERİYLE HAZIRLANAN RAPOR ERİŞİME AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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