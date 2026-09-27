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Matematik öğrencileri sanayide yazılım ve veri projelerine doğrudan katılacak

BUÜ Matematik Bölümü ile Döktaş protokolü, öğrencilerin yazılım, veri analizi ve süreç geliştirme projelerinde saha deneyimi kazanmasını sağlayacak.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Matematik öğrencileri sanayide yazılım ve veri projelerine doğrudan katılacak

Protokolün kapsamı:

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü ile Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında imzalanan "Sanayi İş Birliği ve Proje Bazlı Akademik Katılım Protokolü" öğrencilerin yazılım, veri analizi ve süreç geliştirme projelerinde aktif rol almasını hedefliyor. Anlaşma, öğrencilere akademik bilgilerini gerçek sanayi uygulamaları içinde sınama ve saha tecrübesi edinme fırsatı sunacak.

Katılımcılar ve tören:

İmza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Döktaş Orhangazi Üretim ve Teknoloji Grup Direktörü Yaşar Uğur Akı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Yalçın Tokgöz, Matematik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Bayram ve firma temsilcileri katıldı. Tören protokolün imzalanması ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Üniversite görüşü: araştırma ve eğitim bağlamı:

Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, üniversitenin araştırma vizyonuna vurgu yaparak YÖK kriterleri doğrultusunda sanayi ile iş birliğinin önemine dikkat çekti. Kırıştıoğlu, son dönemde proje ve yayın sayılarında yaşanan artışa işaret ederek dijitalleşmenin öğrenci profillerini değiştirdiğini; bu yüzden eğitimde klasik ders yaklaşımının ötesine geçen uygulamaların değer kazandığını belirtti. Öğrencilerin yalnızca öğretmenlik hedefiyle sınırlı kalmayıp yazılım ve veri gibi alanlarda sanayiyle iç içe staj yapmalarının hem üniversite hem de öğrenciler için kazanç sağlayacağını ifade etti.

Şirket perspektifi ve bölüm hedefleri:

Yaşar Uğur Akı, Güriş ve Döktaş Grubu olarak eğitime katkıyı temel sorumluluk kabul ettiklerini söyledi. Akı, öğrencilere teorik bilginin yanında endüstriyel proje deneyimi ve sunum becerileri kazandırmayı amaçladıklarını belirtti ve matematiğin sanayide doğrudan karşılığı olduğuna dikkat çekti. İş birliğini sahada aktif işletme taahhüdüyle açıklayan Akı, programın işletme ve öğrenciler arasında karşılıklı tanımayı sağlayacak verimli bir ortam oluşturacağını vurguladı.

Doç. Dr. Hasan Bayram ise bölümün ana hedefinin öğrencilerin ufkunu genişletmek ve sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle donatmak olduğunu söyledi. Bayram, protokolün öğrencilerin akademik birikimlerini gerçek projelerle sınama imkânı sağlayacağını; bu tür saha deneyimlerinin mezuniyet sonrası istihdamda öğrencileri öne çıkaracağını belirtti.

İmzalanan protokol, matematik disiplininin sanayi sistemleri ve dijital dönüşüm süreçleriyle yakınlaşmasını sağlayacak stratejik bir adım olarak sunuluyor. Tören, tarafların karşılıklı taahhütlerinin vurgulanmasının ardından sona erdi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İLE DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE...

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İLE DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ARASINDA ÖĞRENCİLERİN YAZILIM, VERİ ANALİZİ VE SÜREÇ GELİŞTİRME PROJELERİNDE YER ALMASINI KAPSAYAN "SANAYİ İŞ BİRLİĞİ VE PROJE BAZLI AKADEMİK KATILIM PROTOKOLÜ" İMZALANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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