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Mavi Dünya Parkı özel çocukların ve ailelerinin yanında

Kepez'in Mavi Dünya Otizm ve Down Sendromu Tematik Parkı, özel çocuklara ücretsiz eğitim sunuyor; ailelere 'Bir Nefes Ver Hayatıma' ile destek sağlanıyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Mavi Dünya Parkı özel çocukların ve ailelerinin yanında

Kepez'te bir buluşma

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Mavi Dünya Otizm ve Down Sendromu Tematik Parkı'nı ziyaret ederek burada eğitim gören çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi. Ziyarette parkın işleyişi incelendi, eğitim alanları gezildi ve ailelerin talepleri ile yaşadıkları güçlükler dinlendi.

Belediye yetkilileri, parkın özel çocukların zihinsel gelişimini desteklemeye, yeteneklerini ortaya çıkarmaya ve ailelerine sosyal destek sunmaya yönelik olduğunu vurguladı. Eğitimlerin alanında uzman bir kadro tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

parkın hedefleri ve sunulan eğitimler:

Mavi Dünya Parkı, özel gereksinimli çocukların gelişimini desteklemek amacıyla tasarlandı. Parkta sunulan eğitim ve seanslar, özel kurumlarda ücretli olan hizmetlerin aksine tamamen ücretsiz gerçekleştiriliyor. Bu sayede ailelere hem eğitim hem de ekonomik açıdan katkı sağlanıyor.

Kaymakam Suat Dervişoğlu, projenin Türkiye'ye örnek olabilecek nitelikte olduğunu belirterek, alanın çocukların zihinsel gelişimine ve yeteneklerinin ortaya çıkmasına olumlu katkı sunduğunu dile getirdi. Dervişoğlu, ailelerin fedakârlıklarına dikkat çekerek, "Çocuklarımızın yanında olan, onların elinden tutup vaktinin büyük bir kısmını onlara ayıran sizlersiniz. Asıl burada alkışı ve takdiri hak eden sizlersiniz" sözleriyle ailelere teşekkür etti.

ailelere yönelik destek programları ve uygulamalar:

Başkan Mesut Kocagöz, özel çocukların ailelerinin yalnız kalmaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kocagöz, göreve geldikleri günden itibaren ailelere destek olmayı öncelikli sorumluluk kabul ettiklerini vurguladı ve ailelere şu teminatı verdi: Hiçbir zaman, hiçbir şekilde özel çocuğu olan aileler yalnız kalmayacak. Bunun için mücadele ediyoruz.

Bu çerçevede hayata geçirilen "Bir Nefes Ver Hayatıma" projesiyle ailelere nefes aldıracak uygulamalar hayata geçirildi. Projede yer alan Mola Evleri, ailelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri, çocukların gündüz boyunca eğitim ve bakım alabildikleri merkezler olarak tanımlanıyor. Başkan Kocagöz, "Bunu yaygınlaştırıyoruz. Şu anda iki tane yerimiz var, inşallah bunu her yere yapacağız" diyerek projenin genişletileceğini bildirdi.

Ziyaret, yetkililerin eğitimci ve yöneticilere teşekkürleriyle sona erdi; Kepez Belediyesi yetkilileri, Mavi Dünya Parkı ve ilgili destek programlarının devamlılığına ve yaygınlaştırılmasına önem vereceklerini belirtti.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ ÖZEL ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ ÖZEL ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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