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Mavi ışık gözlükleri uykuya yardımcı olabilir, asıl çözüm alışkanlık değişikliği

Doç. Dr. Ahmet Altun mavi ışık filtreli gözlüklerin akşam ekran kullanımında melatonin salgısını destekleyerek uyku düzenine katkı sağlayabildiğini söyledi

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mavi ışık gözlükleri uykuya yardımcı olabilir, asıl çözüm alışkanlık değişikliği

mavi ışığın gündelik etkileri

Kurtköy Özel Ersoy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Altun, mavi ışığın hem güneşten hem de dijital ekranlardan yayılan yüksek enerjili görünür ışık olduğunu ve gündüz maruziyetinin dikkat, uyanıklık ile biyolojik saatin düzenlenmesi açısından faydalı olduğunu belirtiyor.

ekran kaynaklı şikayetlerin asıl nedeni:

Altun, uzun süre ekrana bakarken oluşan göz kuruluğu, yanma, bulanık görme ve baş ağrısı gibi yakınmaların doğrudan mavi ışıktan kaynaklanmadığını vurguluyor. Bunun yerine bu şikayetlerin temelinde, odaklanma sırasında göz kırpma sayısının azalması ve uzun süre yakın mesafeye bakmanın bulunduğunu söylüyor. Bu nedenle mavi ışık filtreli gözlüklerin bilgisayar kaynaklı göz yorgunluğunu belirgin şekilde azalttığına dair araştırmaların çoğunun bunu doğrulamadığını ifade ediyor.

uyku düzeni ve mavi ışık filtreleri:

Doç. Dr. Altun, mavi ışık filtreli gözlüklerin en çok fayda sağladığı alanın uyku düzeni olduğunu belirtiyor. Akşam saatlerinde telefon veya bilgisayar kullanımı, vücutta uyku hormonu olan melatonin salgısını baskılayabiliyor; bu durumda gece çalışanlar, geç saatlere kadar bilgisayar başında olanlar ve yatmadan önce telefon kullananlar bu gözlüklerden fayda görebilir. Altun, benzer etkinin cihazların "gece modu" özellikleri kullanılarak da elde edilebileceğini hatırlatıyor.

retina koruması ve gözlük seçimi:

Uzman, mavi ışık filtreli gözlüklerin sarı nokta veya retina hastalıklarını önlediğine dair güçlü bilimsel kanıt bulunmadığını vurguluyor. Gözlük alırken dikkat edilmesi gerekenleri ise şu sözlerle özetliyor: bu ürünlerin kaliteli optik merkezlerden alınması, renkleri aşırı değiştirmeyen camların tercih edilmesi ve gereksiz yüksek filtre oranlarından kaçınılması gerektiği; ayrıca kırma kusuru varsa mutlaka uygun numaralı camların kullanılmasının önem taşıdığı ifade ediliyor.

pratik önlemler ve öneriler:

Göz yorgunluğunu azaltmada basit yaşam tarzı değişikliklerinin daha etkili olduğuna dikkat çeken Altun, uygulanması kolay önlemleri şöyle sıralıyor: 20-20-20 kuralı—her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzağa bakmak—düzenli molalar vermek, ekran parlaklığını ortam ışığına göre ayarlamak ve gerekirse doktor kontrolünde yapay gözyaşı damlaları ile doğru numaralı gözlük kullanmak şikayetleri azaltmada önemli rol oynuyor.

Sonuç olarak, mavi ışık filtreli gözlükler akşam saatlerinde uykuya yardımcı olabilir; ancak ekran kaynaklı göz yorgunluğunda esas çözüm, davranış ve ortam düzenlemeleridir.

KURTKÖY ÖZEL ERSOY HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. AHMET ALTUN

KURTKÖY ÖZEL ERSOY HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. AHMET ALTUN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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