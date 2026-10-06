Mavi nefes otobüsü Ayvalık limanında öğrencilerle deniz korumasını konuştu

Programın açılışı ve yerel destek:

Mavi Nefes Projesi kapsamında yürütülen Mavi Nefes Eğitim Otobüsü, projenin 6. yılında ikinci durağı olan Ayvalık’ta öğrencilerle buluştu. Etkinlik, Setur Ayvalık Marinada düzenlendi ve Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleşti.

Açılış törenine Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Acemoğlu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Ali Çiftçi, TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ile Setur Ayvalık Marina Müdürü ve TURMEPA Ayvalık Temsilcisi Süleyman Ercan katıldı.

Eğitimin kapsamı ve amaçları:

Mavi Nefes Eğitim Otobüsü, Ayvalıklı öğrencilere beş gün boyunca eğitim ve atölye çalışmaları sunacak. Programın temel hedefi, deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin çözüm odaklı düşünme becerilerini geliştirmek. Katılımcılar, deniz ekosistemleri ve çevrenin korunmasıyla ilgili yeni bilgiler edinirken uygulamalı atölyelerde fikirler geliştirecekler.

Etkinlik, öğrencilere hem çevre bilinci hem de pratik yaklaşım kazandırmayı amaçlıyor; bu sayede gençler, yaşadıkları çevreye yönelik sorunlara yerel ve yaratıcı çözümler üretebilecek bilgi ve becerilerle donatılacak.

Yerel yönetimin vurgu ve eğitimde teknoloji entegrasyonu:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, programın değerine dikkat çekerek çocukların çevre bilinciyle birlikte teknolojiyle de buluşmasının önemini vurguladı. Ergin, "Denizlerimizin ve çevremizin korunmasına yönelik farkındalığı artıran bu değerli çalışmanın Ayvalık’ta gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın denizi, doğayı ve geleceği koruyan bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğu. Mavi Nefes Eğitim Otobüsü’nde öğrencilerimizle buluşarak onların heyecanına ortak olduk" dedi.

Başkan Ergin, programın ardından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda açılışı yapılan Vedia Nil Apak Yapay Zekâ Destekli Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Sınıfının törenine de katıldı. Ergin, bu özel sınıfta öğrencilerin teknoloji, yapay zekâ ve robotik kodlama becerilerini denizleri ve doğayı koruyacak yenilikçi fikirlerle buluşturacağını belirtti ve "Mavi bir geleceği çocuklarımızın enerjisi, hayal gücü ve teknolojinin gücüyle hep birlikte kuracağız" sözleriyle projenin uzun vadeli vizyonuna işaret etti.

Belediye ve eğitim kurumlarının ortak katılımıyla yürütülen bu tür çalışmalarda, genç neslin çevre koruma bilincinin erken yaşta güçlendirilmesinin önemine dikkat çekiliyor. Mavi Nefes Eğitim Otobüsü, Ayvalık'ta beş gün sürecek programla öğrencilerin hem farkındalığını yükseltmeyi hem de uygulamaya dönük beceriler kazandırmayı hedefliyor.

MAVİ NEFES PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN MAVİ NEFES EĞİTİM OTOBÜSÜ, PROJENİN 6. YILINDA İKİNCİ DURAĞI AYVALIK’TA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.