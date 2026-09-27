Mavi Oda'da yapay zekâ destekli simülasyonla cerrahi beceri eğitimi

Mavi Oda İnovasyon Merkezi'nde simülasyon temelli eğitim:

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde yeniden düzenlenen Mavi Oda İnovasyon Merkezi, yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik destekli cerrahi simülasyonlarla asistan doktorların uygulamalı eğitimini güçlendiriyor. Merkez, farklı branşlardan gelen asistanlara başta laparoskopik cerrahi olmak üzere çeşitli kapalı cerrahi tekniklerin öğretildiği gelişmiş simülasyon imkânları sunuyor.

Toplamda 20 eğitim box bulunuyor ve bu alanlarda asistanlar gerçek vaka öncesi el becerilerini ve ekip çalışmasını simülasyon ortamında deneyimliyor. Amaç, hasta üzerinde uygulamaya geçilmeden önce operasyonel yetkinliği artırmak ve eğitim sürecini güvenli, tekrarlanabilir ortamlarda yoğunlaştırmak.

Eğitim kapsamı ve istatistikler:

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, merkezin eğitim misyonunu ve kapasitesini ayrıntılarıyla aktardı. Hastanenin kadrolarında 830 öğretim üyesi bulunduğunu ve yaklaşık 2 bin 300 asistana uzmanlık eğitimi verildiğini belirtti. Ayrıca tıp fakültesi öğrencileri ve yılda 10 bin stajyerin merkezde eğitim gördüğünü vurguladı.

Öztürk, asistanların bir yıl süreyle merkezde simülasyon eğitimi gördükten sonra hocalarının yanında hasta üzerinde uygulamaya başladıklarını, simülasyonları haftalık programlar çerçevesinde kullandıklarını ve her branştan eğitim grubunun belli günlerde yoğun şekilde çalıştığını ifade etti. Genel cerrahi, kadın doğum ve üroloji gibi kapalı cerrahi yöntemlerin Mavi Oda'da öncelikli eğitim alanları olduğu belirtildi.

Merkezin yeniden düzenlenmesi ve gelecek hedefi:

Mavi Oda daha önce farklı mekânlarda sınırlı imkânlarla faaliyet gösterirken, yeniden düzenleme ile merkezi ve donanımlı bir yapıya kavuştu. Prof. Dr. Öztürk, merkezin açılışının yaklaşık üç yıl önce yapıldığını, sonra yer değişikliği ve box sayısının ile kalitesinin artırılmasıyla bugünkü modern yapının oluşturulduğunu aktardı. Öncesinde hayvanlar üzerinde dağınık deneyler yapıldığı, şimdi ise tek bir merkezde 20 box ile daha planlı bir eğitim yürütüldüğü kaydedildi.

Öztürk, simülasyon temelli eğitimin laparoskopik cerrahi eğitiminde kritik öneme sahip olduğunu, asistanların el becerilerini artırmak için bu tür merkezlerin sayısının ve niteliğinin yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti. Hastanenin Türkiye'nin bir numaralı eğitim araştırma hastanelerinden biri olarak bu kimliğini güçlendirip korumaya devam edeceği vurgulandı.

ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ KOORDİNATÖR BAŞHEKİMİ PROF. DR. LEVENT ÖZTÜRK,