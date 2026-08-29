Mavi şimşekler hazırlık maçında gollerini sıraladı

1299 Bilecikspor U14 hazırlık maçında farklı kazandı

Bilecik merkez Sentetik Saha'da oynanan hazırlık maçında 1299 Bilecikspor Kulübü U14 takımı, Sakarya temsilcisi Geyve Futbol Okulu ile karşılaştı. Dostluk ve kardeşlik içinde geçen mücadeleyi mavi şimşekler 8-4 üstün tamamladı.

maçtan notlar:

Karşılaşma boyunca hücum hattı etkin bir performans sergiledi; genç oyuncuların birden çok kez skora katkı yaptığı gözlendi. Tempo ve atak organizasyonları, izleyenlerin beğenisini topladı.

sezon öncesi değerlendirme:

Farklı galibiyet, 1299 Bilecikspor U14 takımının yeni sezon öncesi moral ve özgüvenini artırdı. Teknik ekip, maçta ortaya konan oyun disiplininden memnun görünürken takımın rakiplerine de güçlü bir sinyal verdiği belirtildi.

1299 BİLECİKSPOR KULÜBÜ GOL OLDU YAĞDI