Mavi Vatan denizde görev için hazırlanıyor: yerli emici tarama gemisi suya indirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli tasarımla Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli tarama gemisi UAB MAVİ VATAN’ın suya indirildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, geminin ilk blok kaynağının 10 Nisan 2025 tarihinde yapıldığını ve birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacağını bildirdi.

inşa süreci ve test planı:

Bakanlığın çalışmalarıyla hayata geçirilen proje, Türk tersanelerinde bir ilki temsil ediyor. Uraloğlu, inşa sürecinin ilerleyişine ilişkin açıklamasında geminin suya indirilmesinin önemli bir aşama olduğunu vurguladı. İlk blok kaynağından sonra gemi, tersane çıkışı ve seyir testleri aşamalarından geçecek; bu süreç birkaç aylık bir kullanım tecrübesini kapsayacak ve elde edilecek veriler doğrultusunda operasyonel hazırlık tamamlanacak.

teknik özellikler ve operasyonel kullanım:

UAB MAVİ VATAN’ın teknik kapasitesine ilişkin verilen bilgilere göre gemi 85 metre boya sahip, 20 metre tarama derinliğine ulaşabilen ve 2 bin metreküp kapasiteye sahip. Tam otomasyon özelliği sayesinde gemi, seyir halindeyken de tarama gerçekleştirebilecek; bu özellik, liman, körfez ve kıyı alanlarındaki tarama ve temizlik çalışmalarında zaman ve kaynak verimliliği sağlayacak.

Projenin yerli tasarım ve yerli üretim vurgusuyla hayata geçirilmesi, tersane kapasitesinin ve milli denizcilik ekipmanlarının gelişimine işaret ediyor. UAB MAVİ VATAN’ın hizmete alınmasının ardından ilgili çalışmaların Bakanlığa ait milli bir gemiyle yürütülmesi planlanıyor; böylece bölgesel deniz dibi temizliği ve ulaştırma altyapısı desteklenecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, YERLİ TASARIMLA TÜRK TERSANELERİNDE İLK KEZ İNŞA EDİLEN EMİCİ ÖZELLİKLİ TARAMA GEMİSİ UAB MAVİ VATAN'IN SUYA İNDİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.