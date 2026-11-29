Mavi vatan'da düzenlenen tatbikatın özeti:

İkili SAT Tatbikatı-2026, 16-27 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'un Beykoz ilçesindeki SAT Komutanlığında gerçekleştirildi. Tatbikat, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sualtı taarruz timlerinin katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Amaç ve iş birliği:

Tatbikatın temel hedefi, iki ülkenin Sualtı Taarruz timleri arasındaki eğitim ve iş birliğinin geliştirilmesi ile karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasıydı. Katılımcılar, görev planlaması, koordinasyon ve ortak eğitim uygulamaları üzerinden deneyim değişimi sağladı. Bu atölye ve uygulama odaklı çalışmalar, operasyonel etkinlik ve uyumun yükseltilmesine katkı sundu.

Sonuçlar ve önemi:

Etkinlik sonunda elde edilen kazanımların iki ülke arasındaki askeri ve operasyonel bağları güçlendirdiği vurgulandı. İkili tatbikat, hem eğitim seviyesinin yükseltilmesine hem de deniz güvenliği açısından sürdürülebilir iş birliğinin pekişmesine hizmet etti. Tatbikatın başarıyla tamamlanması, ortak yeteneklerin geliştirilmesi yönünde atılmış somut bir adım olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE VE KKTC SUALTI TAARRUZ (SAT) TİMLERİNİN KATILIMIYLA İSTANBUL’DA DÜZENLENEN İKİLİ SAT TATBİKATI-2026 BAŞARIYLA TAMAMLANDI.