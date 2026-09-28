Mavinin derinlikleri dome gösterimi öğrencilerle buluştu

Etkinlik ve gösterim alanı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, çevre ve iklim farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklara yönelik 3D görsel deneyim sundu. Akdeniz İklim Zirvesi çerçevesinde Kent Belleği Binası Cengiz Bektaş Parkı'nda kurulan dome çadırda gösterime alınan "Mavinin Derinlikleri", yarımküre dome ekranı ve geniş taban projeksiyonuyla hazırlandı.

Gösterimin içeriği ve katılım detayları:

15-20 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilen gösterimler yaklaşık 10 dakika sürüyor. Üç gün boyunca devam eden programla toplamda yaklaşık bin öğrenci 3D deneyimle deniz yaşamını keşfetme imkânı buldu. Öğrenciler, deniz çayırlarından sualtı ekosistemlerinin zenginliğine kadar farklı unsurları 360 derece görsellik ve işitsel ögelerle tanıdı.

Gösterim, denizlerin korunması ve ekosistemlerin önemine dikkat çekmeyi hedefliyor; izleyicilere deniz yaşamını farklı bir perspektiften sunarak çevresel bilinci güçlendirmeyi amaçlıyor.

Büyükşehir birimlerinin katılımı ve eğitim faaliyetleri:

Etkinlik alanında ayrıca öğrencilere iklim değişikliği, sıfır atık, enerji ve su verimliliği konularında hazırlanan eğitim videosu izletildi. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, MUSKİ, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan stantlarda belediyenin çalışma alanlarına dair bilgilendirmeler yapıldı; stantlarda çeşitli broşürler ve hediyeler dağıtıldı.

Etkinlik, öğrencilerin doğayla bütünleşmesini sağlamak ve çevresel farkındalıklarını artırmak amacıyla tasarlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Temiz Enerji ve Sıfır Atık Şube Müdürü Mehtap Ünlü, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Akdeniz İklim Zirvesi kapsamında burada böyle 3D, 360 derece görsel efekt sunduğumuz bir gösterimiz olacak. Bu gösteride yer altındaki ekosistemin, deniz canlılarının ve özellikle deniz çayırlarının doğamıza olan katkısını göstermek için, farkındalığı artırmak için tasarladığımız bir gösteri sunumumuz olacak. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin farkındalıklarının artırılması için ve doğayla bütünleşmeleri için çevresel, iklimsel bilinçlenmelerinin artması için böyle bir görsel şölen hazırladık Büyükşehir olarak".

"Mavinin Derinlikleri" gösterimi, 28-29 Eylül tarihlerinde Muğla'da düzenlenen "Akdeniz İklim Zirvesi (Mediterranean Climate Summit)" ve "COP31’e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi ve yerel düzeyde iklim eylemleri ile çocuklara yönelik eğitim çalışmaları arasında köprü kurdu.

AKDENİZ İKLİM ZİRVESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KENT BELLEĞİ BİNASI CENGİZ BEKTAŞ PARKI’NDA KURULAN DOME ÇADIRDA ‘MAVİNİN DERİNLİKLERİ’ ADLI GÖRSEL-İŞİTSEL 3D GÖSTERİM BAŞLADI.