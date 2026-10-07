Maviye kanat açan ilk kadın: Türk Deniz Kuvvetleri'nin uçak pilotu Hilal Aydın

Türk Deniz Kuvvetleri'nde bir ilk: Hilal Aydın'ın yolculuğu:

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Kocaeli Kartepe'de görev yapan Deniz Üsteğmen Hilal Aydın (28), zorlu seçim ve uçuş eğitimlerini başarıyla tamamlayarak kurumun ilk kadın uçak pilotu unvanını elde etti. Babasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapmasıyla askerlikle iç içe büyüyen Aydın, çocukluğundan itibaren bu mesleğe yönelik bir tutku beslediğini anlatıyor.

Eğitim ve mesleki adımlar:

Adıyaman doğumlu olan Aydın, 1999 doğumlu; ailesinin görev değişikliği nedeniyle 1999'da Ankara'ya taşındılar. Lise sonrası 2016'da ODTÜ'de jeoloji mühendisliği için İngilizce hazırlık eğitimi alırken Deniz Harp Okulu duyurularını görüp başvuruda bulundu. 2017'de Deniz Harp Okulu'na başlayan Aydın, dört yıllık eğitimin ardından 30 Ağustos 2021 tarihinde teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Mezuniyetin ardından TCG Gemlik'te Harekat Elektronik Yardımcı Subaylığı ve Muhabere Subaylığı görevlerinde bulunan Aydın, Güney Görev Grup Komutanlığı'nda da Emniyet ve Kaza Önleme Subaylığı yaptı. 2022'de pilotaj alımlarına başvurdu; mülakat ve sınavları geçerek 18’inci Ana Üs Komutanlığı içinde öğrenci seçim uçuşlarını tamamladı.

Aydın, başlangıç ve temel uçuş eğitimini Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde, tekamül eğitimini ise Deniz Tayyare Uçuş Okulu Komutanlığı'nda alarak mezun oldu ve böylece ilk kadın Deniz Karakol uçağı pilotu olarak tarihe geçti. Kocaeli'deki Deniz Hava Komutanlığı ve Deniz Hava Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde P-35 tipi deniz karakol uçakları üzerinde eğitimlerini sürdürdü.

Görev, deneyim ve önemi:

Aydın, pilot olmanın mesleki yaşamında bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor. Öğrenci seçme uçuşları kapsamında 13 sortilik bir eğitim programından geçtiğini, son aşamada kontrol pilotuna emniyetli iniş ve uçuş gösterisi sunmanın kendisi için unutulmaz bir an olduğunu belirtti. Kuleyle kontrol pilotu arasında geçen pozitif konuşmayı duyduğu an yaşadığı duyguyu tarif etmenin güç olduğunu dile getirdi.

Hilal Aydın, Deniz Harp Okulu yıllarında Deniz Hava Komutanlığı tanıtımı sırasında karşılaştığı "İki maviye hükmedenler" veciz sözünün kariyerine ilham verdiğini söylüyor. Pilotluğun hızlı ve doğru karar alma, pratik düşünme ve öngörü gerektirdiğini; bu yönlerinin kendisini motive ettiğini aktarıyor.

Aydın, örnek aldığı isim olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i gösteriyor ve çağdaş Türk kadınının hava sahasındaki temsilinin önemine dikkat çekiyor. Eğer pilot olmasaydı, gemilerde çalışmaya devam etmeyi tercih edeceğini de sözlerine ekliyor.

Genç kızlara yönelik mesajında Aydın, hayal kurmanın ve hayal uğruna çalışıp inanmaktan vazgeçmemenin altını çiziyor: ne kadar zorluk olursa olsun, kararlılık ve çabayla hedeflere ulaşılabileceğini söylüyor. Bu başarı aynı zamanda Deniz Kuvvetleri içinde cinsiyet temelli rollerin yeniden şekillenmesine dair sembolik bir adım niteliği taşıyor.

Hilal Aydın'ın göreve başlaması, kurum içi kariyer yollarına dair genç adaylara yeni bir örnek sunarken, Deniz Kuvvetleri'nin eğitim ve seçme süreçlerinin kadın adaylar için de erişilebilir olduğunu gösteriyor. Aydın'ın hikayesi, askerlikten pilotluğa uzanan bir serüvenin hem kişisel hem kurumsal boyutunu ortaya koyuyor.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI. BABASI UZMAN ÇAVUŞ OLAN HİLAL AYDIN, ZORLU EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NİN İLK KADIN UÇAK PİLOTU OLDU.