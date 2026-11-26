İş Bankası, Maximum Mobil’i müşterinin kullanım alışkanlıklarına göre yeniden şekillendirdi

İş Bankası, 2017 yılında hayata geçirdiği kart ve kampanya yönetimi uygulaması Maximum Mobili müşterilerinin ihtiyaçlarına göre baştan tasarladı. Yenilenen uygulama; sadeleşen arayüzü, kişiselleştirme seçenekleri ve entegre hizmetleriyle kart yönetiminden ödeme işlemlerine, kampanyalardan alışveriş imkanlarına kadar tek bir çatı altında hızlı ve kolay bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kullanıcı odaklı cüzdan ve ödeme çözümleri:

Yenilenmede öne çıkan unsur, uygulamanın sunduğu cüzdan yapısı. Bu yapı sayesinde kullanıcılar tüm kartlarına tek yerden erişebiliyor, bankamatik ve kredi kartı ile MaxSticker Kart başvurularını saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Uygulamada ayrıca Maximum TEMA Kart ve Maximum Pati Kart gibi tema seçenekleri keşfedilebiliyor ve kartların güvenlik tercihleri uygulanabiliyor.

Fatura ödemeleri, nakit avans ve taksitlendirme seçenekleri ile anlık limit artışı talepleri yenilenen alt yapı üzerinden yönetiliyor. Güvenli ödeme için sunulan Dijital Kart ve Dinamik Güvenlik Kodu özellikleri, alışverişlerde ek koruma sağlıyor. Kullanıcılar ana sayfadaki "Ödeme Yap" butonuyla karekodla ödemelerini hızla tamamlayabiliyor; mobil temassız ödeme desteği ise fiziksel karta ihtiyaç duymadan işlem yapılmasına imkân tanıyor.

Kampanyalar, puanlar ve Pazarama entegrasyonu:

Uygulama kişiselleştirilmiş kampanya önerileriyle alışveriş alışkanlıklarına uygun fırsatlara erişim sağlıyor. Giyimden markete, seyahatten elektroniğe uzanan sektörlerdeki kampanyalar; kullanıcıların kazandıkları MaxiPuan, MaxiMil ve indirimlerin takibini uygulama üzerinden mümkün kılıyor. Böylece kampanyaya erişim, ödeme anı ve kazançların takibi aynı deneyim içinde toplanıyor.

Ayrıca Pazarama Dünyası üzerinden sigorta, market ve pet gibi kategorilere; Pazarama Tatil ile uçak bileti, otel rezervasyonu, araç kiralama ve yurt içi-yurt dışı turlar gibi seyahat seçeneklerine ulaşılabiliyor. Bu entegrasyonlar, uygulamayı yalnızca bir kart yönetim aracı olmaktan çıkarıp geniş bir alışveriş ekosistemine dönüştürüyor.

Z. Mehmet Tuğtan (Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı) konuya ilişkin olarak şunları belirtti: "Maximum Mobil’i yenilerken de çıkış noktamız bu oldu. Uygulamayı sadece kart ve ödeme işlemlerinin yapıldığı bir platform olarak konumlandırmadık; müşterilerimizin alışveriş yolculuklarının her aşamasına eşlik eden, daha hızlı, kişiselleştirilmiş ve hayatın akışına uyumlu bir deneyim sunacak şekilde yeniden tasarladık. Kartlara kolay erişim ve hızlı ödeme çözümlerini, kişiye özel kampanyalar ve Maximum avantajlarıyla bir araya getirdik. Bu sayede müşterilerimizin diledikleri anda, bulundukları her yerden, ihtiyaç duydukları çözümlere kolayca ulaşabildiği bir yapı oluşturduk. Yenilenen yapısıyla uygulamanın önemli büyüme potansiyeli taşıdığına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknolojik çözümlerimizi insan odaklı bakış açımızla birleştirerek müşterilerimizin hayatına değer katmayı sürdüreceğiz".

Bankanın açıklamasına göre yenileme, hem mevcut kullanıcıların günlük işlemlerini hızlandırmayı hem de yeni kullanıcı kazanımında kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Kişiselleştirme ve entegre alışveriş olanakları, uygulamanın günlük kullanım sürelerini ve etkileşimini artırabilecek temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Yenilenen Maximum Mobil, karttan ödemeye, kampanya keşfinden seyahat rezervasyonuna kadar geniş bir servis yelpazesini tek platformda toplayarak, kullanıcıların finansal ve alışveriş yolculuklarını sadeleştirmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Z. MEHMET TUĞTAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU