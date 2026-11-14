Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Mazıdağı'nda bereketli mısır sezonu, fiyatlar çiftçiyi zorladı

Mazıdağı'nda mısır verimi arttı; çiftçiler verimden memnun olsa da yağışların artırdığı nem ve düşük alım fiyatları kazancı düşürdü.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Mazıdağı'nda bereketli mısır sezonu, fiyatlar çiftçiyi zorladı

Mazıdağı'nda hasat sürüyor:

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mısır hasadı sürdürüyor. Bu yıl tarlalarda biçerdöverlerle gerçekleştirilen hasatta üreticiler verimden memnun olduklarını söylüyor; buna karşın beklenen gelir elde edilemiyor.

yağışın etkisi ve nem kesintileri:

Çiftçiler, son dönemde etkili olan yağışların mısırdaki nem oranını yükselttiğini aktarıyor. Erken başlayan yağmurlar nedeniyle hasat edilen mısırın nem oranı yüksek çıkınca alıcıların uyguladığı nem kesintileri satış fiyatlarını daha da düşürdü.

çiftçinin tablosu: verim memnun, gelir değil:

Üreticiler yüksek verime rağmen düşük alım fiyatları ve artan üretim maliyetleri nedeniyle bekledikleri kazancı sağlayamadıklarını ifade etti. Mazıdağı'ndaki mısır sezonu, verim avantajıyla birlikte fiyat ve maliyet baskısının gölgesinde devam ediyor.

MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE MISIR HASADI DEVAM EDERKEN, ÇİFTÇİLER BU YIL ELDE EDİLEN VERİMDEN...

MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE MISIR HASADI DEVAM EDERKEN, ÇİFTÇİLER BU YIL ELDE EDİLEN VERİMDEN MEMNUN OLDUKLARINI ANCAK DÜŞÜK ÜRÜN FİYATLARI VE ARTAN ÜRETİM MALİYETLERİ NEDENİYLE BEKLEDİKLERİ KAZANCI SAĞLAYAMADIKLARINI BELİRTTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Son hazırlıklar Van'da: lastikçiler kış mesaisinde
images

Gençlerle iklim eylemini yeniden tasarlamak: Akbank'ın COP31 vurgusu
images

Üniversite hastanelerinde uygulama birliğini sağlamak için koordinasyon komitesi...
images

Alanya'da 25 metrelik yolda esnafla bir araya gelen ALTSO çözümü takip edecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı