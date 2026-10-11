Mazot dökülmesi Alaşehir'de iki motosiklet kazasına yol açtı

Alaşehir-Sarıgöl yolunda iki ayrı kaza:
Alaşehir ilçesinde, yola dökülen ve kaynağı henüz belirlenemeyen mazot nedeniyle kayganlaşan zeminde iki ayrı motosiklet kazası meydana geldi. Kazalar, Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Delemenler Mahallesi kavşağı bölgesinde kaydedildi. Olaylarda toplam 5 kişi yaralandı; yaralılardan 2'si çocuk.
Kazaya karışan sürücüler ve araçlar:
Sarıgöl yönünden Alaşehir istikametine giden, sürücüsü M.C. (45)
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