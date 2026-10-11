Mazot dökülmesi Alaşehir'de iki motosiklet kazasına yol açtı

Alaşehir’de yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda iki ayrı motosiklet kazasında 2’si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı; soruşturma başlatıldı.