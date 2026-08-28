mcBÜ projeleri Avrupa Dayanışma Programı'ndan hibe aldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi projeleri Avrupa fonu desteğine hak kazandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) tarafından hazırlanan iki proje, Avrupa Dayanışma Programı (ESC30) kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı. Programda toplam 532 proje teklifinin değerlendirilmesi sonucunda seçilen 39 proje arasında yer alan çalışmalar, hem yerel dayanıklılık hem de kültürel mirasın dijitalleşmesi amaçlarına hizmet ediyor.

proje ekibi ve ortakları:

Projeler, MCBÜ Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Aigai Kazı Başkanlığı desteğiyle hazırlandı. Çalışmalar, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Müdürü Doç. Dr. Barış Çukurbaşı danışmanlığında yürütüldü. Proje ekiplerinde Büyük Veri Analistliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Sosyoloji ve Arkeoloji bölümlerinden ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri yer aldı.

yisis: dijital erken uyarı hedefi:

Yangın İhbar Sistemi Projesi (YİSİS) ile Manisa ve çevresindeki ormanlık ile yerleşim alanlarında olası yangınlara karşı gençlerin öncülüğünde, düşük maliyetli ve topluluk temelli bir dijital erken uyarı ve ihbar sistemi geliştirilmesi planlanıyor. Proje, çevresel dayanıklılığın artırılması, kırsal bölgelerde yaşayan gençlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi ve gençlerin yerel topluluklarda daha aktif rol almasının teşvik edilmesini amaçlıyor.

YİSİS için uygulama geliştirme çalışmaları devam ediyor; projenin test ve yaygınlaştırma aşamalarının ilerleyen dönemde gerçekleştirileceği, projenin tamamlanma tarihinin ise 27 Şubat 2027 olarak planlandığı belirtildi. Proje danışmanı Doç. Dr. Barış Çukurbaşı, Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cihangir Alaca ve projede görev alan öğrenciler, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar’ı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

aigai vr: mirasın dijitalleştirilmesi:

Sanal Gerçeklik ile Aigai Mirasını Canlandırma Projesi ise Manisa’nın önemli tarihi değerlerinden Aigai Antik Kentini VR (sanal gerçeklik) teknolojisiyle dijital ortamda yeniden canlandırmayı hedefliyor. Projede gençlerin Unity ve Blender gibi programları kullanarak kentteki yapıların üç boyutlu modellerini oluşturması, bu modellerin VR aracılığıyla ziyaretçilere sunulması planlanıyor.

Bu çalışma ile gençlerin dijital becerilerinin gelişmesi ve kültürel mirasın korunmasına katkı sunulması; ayrıca yerel topluma fayda sağlanması ve tarih bilincinin artırılması bekleniyor. Aigai VR Projesi, Aigai Kazı Başkanlığı ile MCBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genişletilmiş Gerçeklik Laboratuvarı (XRLab) arasında imzalanan iyi niyet iş birliği protokolü kapsamında yürütülüyor.

Her iki projede de öğrencilerin aktif rol alması, akademik disiplinler arası iş birliği ve yerel paydaşlarla kurulan bağlar öne çıkıyor; projelerin bölgesel etkisi ve uygulama aşamalarındaki ilerlemeler takip edilecek.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ’NİN (MCBÜ) HAZIRLADIĞI İKİ PROJE, AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI (ESC30) KAPSAMINDA HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI. 532 PROJE TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ PROGRAMDA SEÇİLEN 39 PROJE ARASINDA YER ALAN ÇALIŞMALARLA YANGINLARA KARŞI DİJİTAL ERKEN UYARI SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ VE AİGAİ ANTİK KENTİ’NİN SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİYLE YENİDEN CANLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR.