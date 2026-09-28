MCBÜ projeleri TEKNOFEST 2026 finalinde farklı disiplinlerde yarışacak

MCBÜ projeleri TEKNOFEST 2026 finalinde

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) lisans ve doktora öğrencilerinin geliştirdiği 9 proje, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen farklı yarışmalarda finale kaldı. Yapay zekâ, insansız kara araçları, çip tasarımı ve hava savunma sistemleri gibi alanlarda hazırlanan projeler üniversiteyi finalde temsil edecek.

finale kalan projeler ve takımlar:

Doktora öğrencileri kategorisinde BAŞAR MEDAI takımı, takım kaptanı Ülker Başar ile Sağlıkta Yapay Zeka Yarışmasında finale kaldı.

Lisans öğrencileri kategorisinde MCBÜ'den toplam sekiz takım farklı yarışmalarda finale yükseldi. Finansal Teknolojiler Yarışmasında AlgoVest (Takım Kaptanı: Bedirhan Yalap) ve PARGE-TURNA (Takım Kaptanı: Begüm Çetin) üniversiteyi temsil edecek.

MAGNESIA (Takım Kaptanı: Hakan Özdil) İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda, PAHT (Takım Kaptanı: Mehmet Burak Tarcan) Hareketli Uydu Terminali Yarışması'nda yarışacak.

Pozitron (Takım Kaptanı: Mehmet Fatih Küçükçakır) TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışmasının Orta Gerilim Teknolojileri kategorisinde, Substratum (Takım Kaptanı: Kayra Sipahi) Çip Tasarım Yarışmasının Mikrodenetleyici Tasarım kategorisinde finale kaldı.

Aegis Project (Takım Kaptanı: Arda Uludağ) Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması'nda, Döngüsel Yaşam Takımı (Takım Kaptanı: Ömer Faruk Bakıcı) ise Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması'nda MCBÜ'yü temsil edecek.

rektörün değerlendirmesi:

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencilerin farklı teknoloji alanlarında geliştirdikleri projelerle TEKNOFEST 2026 finalinde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Kibar, üniversite olarak öğrencilerin yenilikçi fikirlerini desteklemeye, bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında onları geliştirmeye önem verdiklerini vurguladı.

Kibar, finale kalan tüm öğrencileri ve akademik danışmanlarını tebrik ederek, TEKNOFEST 2026 finalinde başarılar diledi.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ) LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN 9 PROJE, TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN FARKLI YARIŞMALARDA FİNALE KALDI. YAPAY ZEKÂDAN İNSANSIZ KARA ARAÇLARINA, ÇİP TASARIMINDAN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE KADAR FARKLI ALANLARDA GELİŞTİRİLEN PROJELER, MCBÜ’YÜ TEKNOFEST FİNALİNDE TEMSİL EDECEK.