MCBÜ'den diyabete erken tanı çağrısı: organ hasarına karşı önlem vurgusu

MCBÜ'de diyabet farkındalık etkinliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde düzenlenen '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' etkinliğinde, diyabetin vücutta yol açtığı kalıcı hasarlara dikkat çekilerek erken tanı ve önleyici tedbirlerin önemi öne çıkarıldı. Hastanenin poliklinik binasında gerçekleştirilen program, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerinin desteğiyle halka açık bir farkındalık uygulaması niteliğindeydi.

hastanenin uyarısı:

Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, diyabetin sadece şeker düzeyleriyle sınırlı kalmayan, geniş kapsamlı bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Topçu, 'Diyabet, tüm vücuttaki organları ve sistemleri etkileyebilen, onları bozabilen bir hastalıktır. Bu sinsi tehlikeye karşı halkın bilinçlendirilmesi, farkındalığının artırılması ve doğru tedavilere yönlendirilmesi önemli bir görevdir. Hafsa Sultan Hastanesi olarak hem çocuk hem de erişkin hastalarımızın diyabet konusundaki bilgilendirmelerini ve tedavilerini yıllardır başarıyla sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.

riskler ve önleyici öneriler:

Diyabet Eğitim Hemşiresi Deniz Sarı, hastalığın kronik seyrine dikkat çekerek uzun vadede göz, böbrek ve kalp gibi hayati organlarda geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabileceğini belirtti. Sarı, genetik yatkınlığı olan kişilerin hastalığın ortaya çıkışını geciktirmek için sağlıklı beslenme, düzenli spor ve kilo kontrolü gibi önlemleri benimsemelerinin şart olduğunu vurguladı.

Sarı ayrıca sık görülen belirtileri sıraladı: 'Çok su içme, sık idrara çıkma, aşırı yemek yeme isteği ve ani kilo kayıpları gibi şikayetleri olanlar vakit kaybetmeden hekime başvurmalı. Belirli bir yaşın üstünde olanlar ve ailesinde diyabet öyküsü bulunanlar yıllık kontrollerini kesinlikle ihmal etmemeli. Erken tanı, hastalığın organlarda oluşturacağı tahribatın önüne geçilmesi amacıyla çok büyük önem taşıyor.'

etkinlikte uygulamalar ve katılımcılar:

Program kapsamında kurulan stantlarda vatandaşlara kan şekeri ölçümleri yapıldı, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek amacıyla ara öğün olarak meyve ve su ikram edildi. Katılımcılara diyabetle ilgili bilgilendirici sorular sorularak broşürler ve küçük hediyeler dağıtıldı; böylece hem bilgilendirme hem de bireysel kontrol alışkanlıklarının teşviki hedeflendi.

Etkinliğe Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Cüneyt Balcıoğlu, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Hekimsoy ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Özdemir ile çok sayıda sağlık çalışanı ve vatandaş katıldı. Hastane yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarının düzenli olarak sürdürülmeye devam edeceğini bildirdi.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ) HAFSA SULTAN HASTANESİNDE DÜZENLENEN "14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ" ETKİNLİĞİNDE, DİYABETİN VÜCUTTA YOL AÇTIĞI KALICI HASARLARA DİKKAT ÇEKİLEREK ERKEN TANININ HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞI VURGULANDI.