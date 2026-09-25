MCBÜ'nün sürdürülebilirlik hamlesi: GreenMetric'te 25 basamaklık yükseliş

MCBÜ GreenMetric 2026'da üst basamaklara çıktı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçen GreenMetric 2026 sıralamasında önemli bir yükseliş kaydetti. Üniversite, dünya genelinde 340ıncı sıradan 315inci sıraya; Türkiye sıralamasında ise 36ıncı sıradan 33üncü sıraya çıktı.

sıralama değişimi ve sonuçların önemi:

GreenMetric 2025 ve 2026 sonuçlarının karşılaştırması, MCBÜ'nün sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının somut bir yansıması olduğunu ortaya koydu. Üniversite dünya sıralamasında 25 basamak, Türkiye sıralamasında ise 3 basamaklık bir yükseliş gösterdi; bu durum uygulamalı politikalara ve kampüs düzeyindeki uygulamalara işaret ediyor.

sürdürülebilirlik çalışmaları hangi alanları kapsıyor:

Üniversitenin sürdürülebilirlik çabaları, çevresel sürdürülebilirlik, enerji, atık yönetimi, ulaşım, eğitim ve araştırma gibi birden çok alanda uygulamalar geliştirmeyi içeriyor. GreenMetric 2026 sonuçları, bu alanlardaki uygulamaların ulusal ve uluslararası sıralamalardaki etkisini göstermesi bakımından referans niteliği taşıyor.

rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Rana Kibar, sonuçların üniversitenin sürdürülebilirlik çalışmalarına dair önemli bir gösterge olduğunu vurgulayarak, "Üniversitemizin sürdürülebilirlik alanında attığı adımların GreenMetric sıralamasındaki yükselişimize yansımasından memnuniyet duyuyoruz. Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel çalışmalarla sınırlı görmüyor; eğitimden araştırmaya, kampüs uygulamalarından kaynakların verimli kullanımına kadar üniversitemizin tüm süreçlerinde geliştirilmesi gereken önemli bir alan olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Kibar, önümüzdeki dönemde de çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir üniversite anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ), ÜNİVERSİTELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARINI DEĞERLENDİREN GREENMETRİC 2026 DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI’NDA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ. MCBÜ, DÜNYA SIRALAMASINDA 340’INCI SIRADAN 315’İNCİ SIRAYA, TÜRKİYE SIRALAMASINDA İSE 36’NCI SIRADAN 33’ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ.