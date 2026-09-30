McDonald’s Türkiye ücretsiz kahve haftasını Dünya Kahve Günü'nde başlatıyor

McDonald’s Türkiye, gelenekselleşen ücretsiz kahve uygulamasını bu yıl Dünya Kahve Günü ile başlatarak tüketicilere 1-7 Ekim tarihleri arasında ikramda bulunacak. Kampanya hem restoranlar hem de McCafé noktalarını kapsıyor ve kent yaşamının yeniden hızlandığı dönemde kahve tutkunlarına yönelik bir fırsat sunuyor.

kampanya saatleri ve kapsamı:

Restoranlarda 1-7 Ekim tarihleri arasında küçük boy sıcak filtre kahve, 07.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak sunulacak. McCafé’lerde ise küçük boy Americano, Cappuccino, Latte veya Türk kahvesi seçenekleri ikram edilecek. Ziyaretçiler günlük olarak belirlenen limit dahilinde bu seçeneklerden yararlanabilecek.

uygulama avantajı ve erişim:

McDonald’s uygulaması üzerinden kampanyaya katılanlar için saat sınırlaması kaldırıldı; uygulama kullanıcıları 1-7 Ekim içinde istedikleri saatlerde kampanyadan faydalanabilecek. Kampanya, markanın açıklamasına göre şehir merkezlerindeki yoğunlaşma sonrası tekrar uygulamaya konuldu ve genelde kahve tüketimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bu uygulama, McDonald’s Türkiye’nin geleneksel uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor ve ziyaretçilere hem hızlı erişim hem de farklı kahve seçenekleri sunuyor. Kampanya detayları ve katılım koşulları için McDonald’s Türkiye'nin resmi kanalları takip edilebilir.

MCDONALD’S TÜRKİYE, GELENEKSELLEŞEN ÜCRETSİZ KAHVE İKRAMINI BU KEZ DÜNYA KAHVE GÜNÜ’NDE BAŞLATIYO