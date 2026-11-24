McDonald’s'ta Evde Tek Başına dönemi:

McDonald’s Türkiye, 20th Century Studios’un kült filmi Evde Tek Başınadan ilham alarak yılbaşı dönemine özel bir kampanya başlattı. Marka, filmde Kevin McCallister’ın öne çıkan anlarını restoranlarına taşıyarak misafirlere nostaljik ve interaktif bir deneyim sunmayı hedefliyor.

menü detayları:

Kampanya kapsamında sunulan Evde Tek Başına Menüleri üç farklı seçenekten oluşuyor: Big Mac, McChicken ve 6’lı Chicken McNuggets. Menüler sınırlı sayıda, filmdeki evin görünümünü taşıyan özel kutularla servis ediliyor ve her menüyle dört farklı tasarımdan oluşan koleksiyonluk çoraplardan biri hediye ediliyor.

Menüleri tamamlayan en dikkat çekici ürünlerden biri de Pizza McShaker Fries. Domates, peynir ve İtalyan otlarından oluşan özel baharat karışımını patates kızartmasına ekleyip özel McShaker paketinde sallayarak pizza tadında bir atıştırmalık elde etmek mümkün.

sınırlı tatlar ve McCafé seçenekleri:

Kampanyaya özel iki yeni tat daha menüye eklendi: Bonibonlu & Çikolata Soslu McFlurry ile Shortbread Cookie Latte. Bonibonlu McFlurry vanilyalı dondurması, çikolata sosu ve renkli bonibonlarıyla öne çıkarken, Shortbread Cookie Latte McCafé’lerde yılbaşı kurabiyesi aroması taşıyan kahve seçeneği olarak sunuluyor. Her iki ürün de Evde Tek Başına temalı özel bardaklarla sınırlı süre satışta olacak.

restoran ve dijital deneyim:

Seçili restoranlar filmdeki evi anımsatan görseller, yılbaşı süslemeleri, özel giriş ve cam tasarımları ile giydirilirken kiosk ve restoran uygulamaları da kampanyaya uyumlu hale getirildi. McDonald’s uygulaması ise kullanıcılar için ekstra sürprizler ve dijital içerikler barındırıyor.

marka ve oyuncunun sözleri:

Özdeş Dönen Artak, McDonald’s Türkiye CMO’su: "McDonald’s’ta yaşanan en güzel anlar, misafirlerimizin kendi hikayeleriyle zenginleştirdiği anlar" dedi ve ekledi: "Evde Tek Başına da yıllardır farklı kuşakların severek izlediği, özellikle yılbaşı döneminde yeniden hatırladığı nostaljik bir film. Bu iş birliğiyle markamız ve Evde Tek Başına gibi insanların hayatında yer edinmiş iki ikonu bir araya getiriyoruz. Filmden ilham alan lezzetlerimiz, koleksiyonluk çoraplarımız ve özel tasarımlarımızla Kevin’in eğlenceli dünyasını restoranlarımızda yaşatacağız. Yılbaşı heyecanını uygulamamızdaki sürprizler ve dijital içeriklerimizle de destekleyerek çok yönlü bir kampanya hazırladık. Tüm misafirlerimizi bu keyifli deneyimin parçası olmaya ve içindeki Kevin’i ortaya çıkarmaya davet ediyoruz."

Macaulay Culkin: "Bu iş birliğinde en sevdiğim şey, Evde Tek Başına Menüleri’nin tek bir karakterin ötesinde, farklı kuşaklara hitap eden eğlenceli bir ruhu yansıtması oldu. Marka ile bu kampanyayı hayata geçirmek ve filmdeki anları kendi çocuklarımla birlikte yeniden deneyimlemek, Kevin’in hikayesinin neden yıllardır sevilmeye devam ettiğini bana bir kez daha hatırlattı."

MCDONALD’S TÜRKİYE, SİNEMA TARİHİNİN EN SEVİLEN YAPIMLARINDAN EVDE TEK BAŞINA (HOME ALONE) FİLMİNDEN İLHAM ALAN YENİ KAMPANYASINI DEVREYE ALDI. EVDE TEK BAŞINA FİLMİNDE ‘KEVİN’ KARAKTERİNİ CANLANDIRAN MACAULAY CULKİN