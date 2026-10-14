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MDTO'da yeni dönem: Berdan Doğan yönetim kurulu başkanı oldu

Mersin Deniz Ticaret Odası'nda 2026-2030 dönemi seçimleri sona erdi; Berdan Doğan yönetim kurulu başkanı seçildi, yeni kurul ve delegeler belirlendi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:30

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

MDTO'da yeni dönem: Berdan Doğan yönetim kurulu başkanı oldu

MDTO seçimleri tamamlandı:

Mersin Deniz Ticaret Odası'nda (MDTO) 2026-2030 dönemini kapsayan organ seçimleri tamamlandı. Seçimler, 7 Ekim'de başlayıp 14 Ekim'de Yönetim Kurulu, TOBB delegeleri ve Disiplin Kurulu üyelerinin belirlenmesiyle sona erdi. Yapılan oylama sonucunda Berdan Doğan, MDTO'nun yeni yönetim kurulu başkanı olarak seçildi.

yeni yönetim kurulu açıklandı:

Seçim süreci kapsamında MDTO hizmet binasında bir araya gelen yeni meclis üyeleri, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyelerini belirlemek üzere oy kullandı. 2026-2030 döneminde Yönetim Kurulu'nda görev alacak isimler şu şekilde açıklandı: Bekir Yıldız, Ertuğ Kemal Yılmaz, Göksel Hallaç, Rabia Demir, Metin Özdemir ve Mehmet Özkan. Meclisin görev dağılımının ise ilerleyen süreçte yapılacak toplantıda belirleneceği bildirildi.

Mersin denizciliği için birlikte çalışacağız:

Seçimlerin ardından değerlendirme yapan MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Berdan Doğan, sandık başına giderek sürece katkı sunan tüm üyelere teşekkür etti. Doğan, yeni dönemde meclis üyeleriyle koordineli çalışarak Mersin denizciliğinin ve kent ekonomisinin gelişmesine yönelik projelere öncelik vereceklerini belirtti.

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI’NDA (MDTO) 2026-2030 DÖNEMİNİ KAPSAYAN ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI....

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI’NDA (MDTO) 2026-2030 DÖNEMİNİ KAPSAYAN ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI. YAPILAN SEÇİMLER SONUCUNDA BERDAN DOĞAN, MDTO’NUN YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEÇİLDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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