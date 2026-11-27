Meclis başkan vekilinden örnek dayanışma: 22. kez kan bağışı

Düzce Belediye Meclis Başkan Vekili Av. Arb. Ali Dilber, Türk Kızılayı'na 22. kez kan bağışında bulundu. Dilber bu adımıyla devam eden toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

bağışın mesajı:

Dilber yaptığı açıklamada, kan bağışının hayat kurtaran bir eylem olduğunu belirterek, toplumun düzenli desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti. "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" sözünü paylaşan Dilber, her bağışın hasta ve ihtiyaç sahipleri için kritik öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

bağış süreci ve teşekkür:

Bağış sırasında kendisine destek veren Türk Kızılayı personeline teşekkür eden Dilber, özel olarak Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Hasan Ergen ve ekiplerinin güler yüzlü ve samimi yaklaşımına değindi. Sürecin düzenli ve güvenli şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Dilber, vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya davet ederek, bu tür bireysel katkıların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

DÜZCE BELEDİYE MECLİS BAŞKAN VEKİLİ AV. ARB. ALİ DİLBER, TÜRK KIZILAYINA 22. KEZ KAN BAĞIŞINDA BULUNDU. DİLBER, KAN BAĞIŞININ SÜREKLİ İHTİYAÇ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK KIZILAY PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ.