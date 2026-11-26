Meclis başkanı Kurtulmuş Sidney'de UID ile Türk toplumu gündemini ele aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için bulunduğu Avustralya'nın Sidney kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Sidney temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette, UID'nin Avustralya'daki faaliyetleri ve Türk toplumunun gündemine ilişkin karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

ziyaretin vurguları:

Kurtulmuş, UID Sidney Başkanı Abdülkadir Sula'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak derneğe başarı dileklerini iletti. Kurtulmuş, Avustralya'da güçlü bir Türk toplumunun bulunduğunu, burada yürütülen çalışmaların her alanda önem taşıdığını vurguladı. UID'nin yalnızca Avustralya'da değil, Türk toplumunun bulunduğu her yerde etkinlik gösterdiğine dikkat çekti.

katılımcılar:

Ziyarette TBMM heyetinde yer alan isimler arasında AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Sidney Başkonsolosu Emre Özkan da hazır bulundu.

Kurtulmuş, UID'nin sunduğu hizmetlerin ve diasporayla kurulan iletişimin, vatandaşların taleplerinin Türkiye siyasetinde karşılık bulmasına katkı sağlayacağını belirterek derneğin rolüne işaret etti. Ziyaret, resmi temasların ve diaspora ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımların parçası olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AVUSTRALYA'DA ULUSLARARASI DEMOKRATLAR BİRLİĞİ'Nİ (UID) ZİYARET ETTİ.