İsrail Knesset'inde seçim sonuçlandı

İsrail Meclisi (Knesset) Başkanlığı için yapılan oylamada muhalefetin ortak adayı Matan Kahana, 120 sandalyeli meclisteki oylamadan 66 "evet" oyuyla seçildi. Netanyahu liderliğindeki koalisyonun adayı Likud milletvekili Ofir Katz ise 52 oy aldı; iki milletvekili oylamaya katılmadı.

Kahana, seçilmesinin ardından göreve başlarken yaptığı açıklamada, "Herkesin Meclis Başkanı olmayı hedefliyorum" dedi. Kahana, bu göreve Likud'dan Amir Ohana'nın yerine getirildi.

Kahana'nın yetkileri ve gündeme getirebilecekleri:

Knesset başkanlığı, hangi yasa tasarılarının oylamaya sunulacağını belirleme başta olmak üzere parlamentoda belirgin etkiye sahip bir makamdır. Bu yetki sayesinde Kahana, diğer partilerin öncelik verdiği tasarıları gündeme getirme imkanına sahip olacak. Aralarında 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısına ilişkin bağımsız soruşturma komisyonu kurulması ve başbakanlık görev süresine sınırlama getirilmesi gibi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşı çıktığı konular da yer alıyor.

Siyasi tablo ve hükümet kurma süreci:

27 Ekim'de yapılan seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki blok mecliste 53 sandalye kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etti. Hükümet kurulabilmesi için Knesset'te en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Netanyahu ve Gadi Eisenkot'un çoğunluğu sağlayamamasının ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni hükümeti kurma görevini öncelikle Gadi Eisenkot'a verme kararı almıştı. Kahana'nın başkan seçilmesi, meclis içi dengeleri ve yürütme ile yasama arasındaki müzakere sürecini yakından etkileyecek.

Meclis başkanlığındaki bu değişiklik, ilerleyen dönemde hangi yasa tasarılarının öncelik kazanacağı ve parlamentonun gündeminin nasıl şekilleneceği açısından belirleyici olacak; siyasi bloklar arasındaki pazarlıklar ve ittifaklar, Knesset'in işleyişini doğrudan etkileyebilir.

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